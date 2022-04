Ragow

Nach einem Fehler beim Spurwechsel stießen ein Volkswagen und ein Mercedes am frühen Dienstagnachmittag auf A 13 in Höhe der Anschlussstelle Ragow in Richtung Berlin zusammen.

Eine Autofahrerin wurde dabei verletzt. Sie musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Autos entstand ein Schaden von rund 8.000 Euro. Sie mussten beide abgeschleppt werden, so die Polizei.

Wildau: Jugendliche beim Fahrradklau ertappt

Die Polizei fasste am frühen Mittwochmorgen zwei Jugendliche (beide 17) in der Fichtestraße in Wildau. Zuvor hatten sie ein Fahrrad von einem Grundstück gestohlen und wurden dabei vom Eigentümer überrascht.

Der zweite Jugendliche wurde bei der Fahndung gefasst. Die beiden hatten zudem die Fensterscheibe einer Kita in der Freiheitsstraße zerstört. Sie waren mit 0,50 und 0,54 Promille alkoholisiert.

Zeesen: Unbekannte schlagen Autoscheibe ein

Ein Pkw-Besitzer musste am Dienstagnachmittag auf einem Parkplatz im Gewerbepark Zeesen feststellen, dass Unbekannte eine Autoscheibe eingeschlagen hatten. Der Schaden wurde auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Wildau: Berauscht mit dem Transporter unterwegs

Der Fahrer eines Kleintransporters (31) wurde am Dienstagnachmittag auf dem Hochschulring in Wildau kontrolliert. Dabei reagierte ein Drogenvortest positiv auf Kokain. Der Mann musste eine beweissichernde Blutprobe abgeben. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

