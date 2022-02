Schönefeld

Ein Dacia ist am Dienstagmorgen an der Tankstelle in der Straße Am Seegraben in Schönefeld gegen einen BMW gefahren. Dessen Fahrer rief die Polizei. Verletzt wurde niemand. Der Schaden summierte sich auf rund 4.000 Euro.

Der Atemalkoholtest zeigte 1,44 Promille für den Verursacher (55) des Unfalls an. Er musste zur Sicherung gerichtsfester Beweise eine Blutprobe abgeben. Den Führerschein war er los.

Mittenwalde: Auffahrunfall auf der Landstraße

Rettungskräfte und Polizei eilten am Montagnachmittag zu einem Auffahrunfall auf die Landstraße zwischen Mittenwalde und Ragow: Ein Ford und ein Skoda waren zusammengestoßen, was mit einem Sachschaden von rund 3.000 Euro endete.

Entgegen erster Vermutungen war ein mitreisendes Kind in einem Fahrzeug unverletzt geblieben.

Großziethen: Einbrecher suchen nach Bargeld

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in eine gastronomische Einrichtung in der Karl-Marx-Straße in Großziethen eingebrochen. Sie durchsuchten mehrere Räume und hatten es auf Bargeld und Wertgegenstände abgesehen. Der Schaden beträgt rund 4.000 Euro.

Niederlehme: Mehrfacher Ladendieb gefasst

Das Personal eines Supermarktes in der Karl-Marx-Straße in Niederlehme rief am Montagnachmittag die Polizei: Ein Dieb (32) war auf frischer Tat gestellt worden. Er wollte Alkoholika stehlen. Es stellte sich heraus, dass der Mann zu Anfang des Monats mehrere Diebstähle begangen hatte und unerkannt geflüchtet war.

