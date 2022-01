Zeesen

Der Kreisverkehr in der Karl-Liebknecht-Straße in Zeesen musste am Montagabend voll gesperrt werden. Ein Toyota-Fahrer war nach einer Unaufmerksamkeit von der Fahrbahn abgekommen und stehen geblieben. Die Feuerwehr musste die verletzten Insassen (61 und 58 Jahre) aus dem Auto befreien. Beide kamen ins Krankenhaus. Der Schaden: rund 10.000 Euro.

Von MAZonline