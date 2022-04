Schönefeld

Seit Donnerstagabend dauern die Ermittlungen zu einer Verkehrsunfallflucht an, die ihren Anfang gegen 21.30 Uhr zwischen Rangsdorf und dem Schönefelder Kreuz hatte. Ein bislang unbekannter Lkw hatte sowohl Spanngurte als auch Gummimatten von der Ladefläche verloren. Insgesamt acht Pkws konnten den Hindernissen auf den Fahrspuren nicht ausweichen und wurden zum Teil erheblich beschädigt. Verletzt wurde niemand, aber für drei Fahrzeuge mussten Abschleppdienste bestellt werden. Einer ersten Schätzung zufolge liegen die verursachten Sachschäden bei mehr als 26.000 Euro.

Zur Absicherung der Unfallaufnahme musste der Berliner Ring in Fahrtrichtung Ost zeitweilig gesperrt werden, was bis nach Mitternacht für Verkehrsbehinderungen und einen Stau sorgte. Da sich der Verursacher unerlaubt entfernt hatte, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Diebe entwenden Werkzeug in Niederlehme und Mittenwalde

Am Freitagmorgen wurde der Polizei ein Einbruch in einen Renault-Transporter angezeigt, der in der vergangenen Nacht in der Wernsdorfer Straße von Niederlehme geparkt war. Aus dem Fahrzeuginneren waren Baugeräte und Werkzeuge gestohlen worden. Dem betroffenen Unternehmen entstand ein Schaden von mindestens 2.000 Euro.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nur wenige Minuten später wurde ein weiterer Diebstahl in Mittenwalde bekannt. Ein Baucontainer in der Dahmestraße war aufgebrochen worden. Die Diebe entwendeten Ausrüstung und Werkzeug sowie etwa 100 Liter Dieselkraftstoff. Einer ersten Schätzung zufolge geht es hier um einen Schaden im fünfstelligen Eurobereich.

Von MAZonline