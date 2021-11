Union-Berlin-Traditionsmannschaft bei Einweihung der neuen Flutlichanlage von Frankonia Wernsdorf

Wernsdorf

„Frankonia Wernsdorf, meine Liebe“ singen Eltern und Kinder mit roten Schals. Vor zwei Jahren hat der Verein zu seinem hundertsten Geburtstag eine eigene Hymne bekommen. Die Luft ist kühl am Freitagabend, doch viele Familien haben sich dennoch am hiesigen Sportplatz eingefunden, dessen Lage das Lied klar beschreibt: „An der ‚Linde’ vorbei Richtung Autobahn, links rüber und dann sind wir da.“

Zur Feier der erneuerten Flutlichtanlage kamen die Traditionsmannschaften von Wernsdorf und dem 1. FC Union Berlin dorthin und traten gegeneinander an.

In der Union-Traditionsmannschaft standen Jan Glinker, Philip Möhle, Ronny Nikol, Thomas Boden, Jörg Herrmann, Sven Kaiser, Lutz Hendel „Meter“, Ronny Jank, Torsten Schutt, Martin Söhndel, Christian Stuff, Tobias Döge und Karim Benyamina. Bei Frankonia liefen zum Beispiel Manfred Höltz, Erhard Pietruschka, Herbert Selz, Udo und Adolf Kaulmann, Waldi Schulz und Schrobbi Schrobback auf.

Frankonia braucht die neue Flutlichanlage für die Landesliga

Im vergangenen Jahr hatte sich die 1. Herrenmannschaft von Frankonia mit zehn Siegen aus zehn Spielen und 30 Toren zu Hause die Basis geschaffen, um dank dem Corona-bedingten Abbruch der Saison in die Landesliga aufzusteigen. Das überraschende Ergebnis hatte Ermahnungen des Fußball-Landesverbandes Brandenburg zur Folge: Die Flutlichtanlage von 2014 erzeuge eine zu niedrige Leuchtkraft für Abendspiele. „Für einen hohen Stromverbrauch kamen nur 120 Lux heraus. Wir mussten aber durchschnittlich 150 liefern“, erklärt Sabine Berg, die seit November 2019 die erste Vereinsvorsitzende ist.

Flutlichtfest bei Frankonia Wernsdorf: Vereinsvorsitzende Sabine Berg vom SV Frankonia Wernsdorf (links) und Trainer Dr. Detlef Schwarz vom 1. FC Union Berlin. Quelle: Conrad Wilitzki

Um die Genehmigung für Flutlicht zu bekommen, wurden im September und Oktober 2021 die Leuchtmittel auf LED umgestellt. Nach Sondererlaubnissen für Freitagstrainings im letzten Jahr fanden jetzt bereits erste Punktespiele unter der erneuerten Anlage statt. Das Geld für sie kam durch Spenden zustande. Ein Zuschuss vom Bundesumweltministerium ist auf dem Weg.

Nun wurde die Anlage dann feierlich von den Altherren von Frankonia eingeweiht. Neun Tore fielen allerdings für Union. In der „dritten Halbzeit“ absolvierten die Spieler eine Autogrammstunde. Das anschließende Eisbeinessen ist übrigens auch wieder für den 19. November geplant.

Platz an der Niederlehmer Chaussee wird langsam zum Stadion

Das Flutlicht ist zudem nicht die einzige Maßnahme, um aus dem Platz an der Niederlehmer Chaussee ein Stadion zu machen. In den Vorjahren wurde der Parkplatz gepflastert, Container, Zäune und Kassenhäuschen aufgestellt, die Beleuchtung im Vereinshaus und die Musikanlage erneuert.

Nun geht der Aufbau der Tribünen und die Suche nach einem Ausgleichsplatz weiter. Seit Oktober sollten am bisherigen Feld nur Punktespiele stattfinden. „Die Trainingsbelastung im Winter ist zu stark für unseren Platz“, erzählt etwa Robert Salbach von den 2. Herren, die in der Kreisliga spielen. „Wir müssen nach Königs Wusterhausen ausweichen. Darum suchen unser Präsidium, aber auch die Gemeinde Wernsdorf seit Jahren Flächen für einen zweiten Platz.“

Die Altherrenmannschaft von Frankonia Quelle: Conrad Wilitzki

Spieler im jungen Erwachsenenalter fehlen

Salbach ist mit seinen 33 Jahren der langjährigste Berliner, der zum Training kommt. Im Verein zeigt sich ein typisches Problem des Speckgürtels um Berlin, das man auch beim „Flutlichtfest“ deutlich beobachten konnte: Die Jugendlichen fehlen. Kinder, junge Teenager und Eltern sind gekommen. Die Männermannschaften sind jedoch überaltert. An Nachwuchs für die Jüngsten mangelt es nicht, sondern an Spielern in den späten Teen-Jahren und den 20ern. „Die 1. und die 2. Herren versuchen jetzt die A-Jugend mit ihren 17/18 Jahren mitzutrainieren, um uns Nachwuchs zu schaffen.“ Frankonia braucht junge Leute für seine Jugendmannschaften.

Von Conrad Wilitzki