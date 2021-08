VHS Dahme-Spreewald startet ins neue Semester

Königs Wusterhausen

Die Volkshochschule Dahme-Spreewald hatte am Freitag erstmals zum Herbstsemesterauftakt in den neuen Saal des Bildungscampus auf dem Königs Wusterhausener Funkerberg eingeladen. Traditionell geschieht das mit einer Kulturveranstaltung. Die Gäste konnten sich an einem Chansonabend erfreuen.

Der Syrer Walid Habash (Gesang) und der Israeli Ittai Rosenbaum (Klavier), die sich bei ihrer gemeinsamen Deutschlehrerin kennengelernt hatten, präsentierten ihre Lieder in sechs Sprachen. Meist bezogen sie sich auf Parallelen zwischen Verlust und Sehnsucht nach Liebe und Heimat. Die Zuhörer kamen dabei voll auf ihre Kosten, zumal Walid Habash den Inhalt der Songs kurzweilig und amüsant vorab erklärte.

Breit gefächertes Kursprogramm

Landrat Stephan Loge (SPD) drückte seine Freude darüber aus, die Gäste in den neuen Räumen auf dem Bildungscampus des Landkreises begrüßen zu können. In diesem modern ausgestatteten Veranstaltungssaal werde man künftig sicher viele Veranstaltungen der drei Hauptnutzer, dem 2. Bildungsweg, der Musikschule und der VHS erleben können. „Ich freue mich, dass es der Volkshochschule gelungen ist, ein so breit gefächertes Kursprogramm anzubieten. Gleich an mehreren Standorten im Landkreis können unsere Bürger vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten nutzen, um sich privat oder beruflich noch besser verwirklichen zu können“, sagt Stephan Loge.

Nicht nur der Bildungscampus präsentiert sich neu, die VHS hat mit Torsten Denke, der von der städtischen Volkshochschule in Chemnitz kommt, einen neuen Leiter. „Das fortlaufende Ziel lebenslanges Lernen für alle Bevölkerungsgruppen bleibt stets die alltägliche spannende Herausforderung, welche die VHS mit einem breiten Kursangebot mit Leben erfüllt“, so Denke.

Von Gerlinde Irmscher