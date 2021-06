Arbeitskampf an Asklepios-Kliniken - Verdi kündigt erneuten Warnstreik am Asklepios-Fachklinikum in Teupitz an

Der Arbeitskampf geht weiter: Für Donnerstag, den 10. Juni, sind die Beschäftigten am Teupitzer Asklepios-Fachklinikum zum nächsten Warnstreik aufgerufen. Über elf Stunden soll der Ausstand dieses Mal gehen. Die Tarifverhandlungen über höhere Löhne zwischen Verdi und dem Arbeitgeber verliefen bisher erfolglos.