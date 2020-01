Verdienstmedaille für Thomas Thiele

Blossin

Neben den vielfältigen Aufgaben einer Ministerin gehörten als Höhepunkte die Verleihung einer Verdienstmedaille. Dazu noch an einen Menschen, den man kenne und genau wisse, dass er sie verdient habe, sagte Britta Ernst ( SPD), Brandenburgs Ministerin für Bildung, Jugend und Sport, am Mittwoch im Jugendbildungszentrum Blossin. Auf einer Feierstunde überreichte sie Thomas Thiele, Geschäftsführer des Stadtjugendrings Königs Wusterhausen, die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland für sein herausragendes Engagement in der Jugend- und Jugendsozialarbeit.

Der Orden ist die höchste Anerkennung, die die Bundesrepublik für die Verdienste um das Gemeinwohl ausspricht. Noch bevor die Ministerin in ihrer Laudatio die Verdienste von Thomas Thiele aufzeigte, gab es für ihn eine Überraschung: Die Band „Möwe und die Ölmützen“ mit der „Tommy“ sich verbunden fühlt, war extra aus Rostock angereist, um die Feierstunde musikalisch zu umrahmen.

„ Thomas Thiele setzt sich mit seiner ganzen Persönlichkeit und beeindruckender Konstanz für die Rechte und Chancen von Kindern und Jugendlichen ein. Seit Beginn der 1990er Jahre hat er sich weit über seine beruflichen Pflichten hinaus sehr erfolgreich dem Aufbau stabiler und moderner Jugendarbeitsstrukturen im Land verschrieben“, heißt es in der Laudatio. Landrat Stephan Loge ( SPD), Landtagsabgeordneter Ludwig Scheetz ( SPD), Robert Busch vom Landessportbund und Günter David sprachen darüber, was sie verbindet.

„Als ich am 5. November den Anruf bekam, überlegte ich, wer mir da wohl einen Streich spielt. Und auch heute kann ich es noch nicht so richtig verarbeiten“, erklärte Thiele. Aber auch, dass er die Auszeichnung eigentlich nicht alleine verdiene, sondern alle, die mit ihm zusammen die Arbeit machen.

Von Gerlinde Irmscher