Königs Wusterhausen

Wie können Parteien Bürger für Kommunalpolitik begeistern und zum Mitmachen animieren? Diese Frage treibt auch die Kreisverbände der demokratischen Parteien im Landkreis Dahme-Spreewald seit vielen Jahren um. Vor Corona waren Stammtische in Kneipen, Sprechstunden im Bürgerbüro oder einfach der direkte Austausch Face-to-Face auf dem Wochenmarkt oder beim Bäcker stets die Mittel der Wahl, wenn es darum ging, das Gespräch mit den Bürgern zu suchen.

In der Pandemie mit ihren Geboten der sozialen Distanzierung und des Abstandhaltens waren die althergebrachten Gesprächskanale plötzlich unmöglich geworden. Die Parteien mussten neue Wege der Kommunikation suchen, intern sowie für den Kontakt mit den Bürgern. Auf einmal war Digitalisierung nicht mehr nur ein politisches Schlagwort – sondern die einzige Möglichkeit, den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen.

Grüne sind mit digitalem Stammtisch erfolgreich

Die Grünen im Landkreis haben rasch auf digitale Mitgliederversammlungen mit Videokonferenzen umgestellt, erzählt Sabine Freund, eine der beiden Vorsitzenden der Grünen im Kreisverband Dahme-Spreewald. „Das war notwendig, um den Kontakt zwischen den Mitgliedern zu halten“, sagt Freund.

Seit Januar haben die Grünen ihre regelmäßigen Videokonferenzen für die Öffentlichkeit geöffnet. Einmal im Monat lädt der Kreisverband jeden Interessierten zum digitalen Stammtisch ein. „Mal reden wir über konkrete Themen wie zum Beispiel den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs im ländlichen Raum, mal quatschen wir über alles, was den Menschen am Herzen liegt“, sagt Freund. Das Angebot werde inzwischen sehr gut angenommen.

Zu Videokonferenzen können sich die Teilnehmer von überall dazu schalten. Quelle: Adobe

Grüne: Zehn bis 15 Teilnehmer bei digitalen Stammtischen

„Mit im Schnitt zehn bis 15 Teilnehmern an den digitalen Stammtischen haben wir oft mehr Menschen, die sich auf diese Weise beteiligen, als es früher bei den Stammtischen vor Ort der Fall war“, sagt die Schönefelderin. Für den Erfolg des digitalen Formats sieht die Kreisparteichefin eine Mischung uns mehreren Gründen.

Kurz gesagt: Das digitale Format hat Zugangsbarrieren abgebaut. „Wir haben Parteimitglieder, die vor Corona eher selten an unseren Gesprächsrunden teilgenommen haben, einfach deswegen, weil sie zuhause Kinder zu betreuen haben und das mit den häufig weiten Wegen im Landkreis nach der Arbeit nicht zu vereinbaren war“, sagt sie. Sich von daheim mit dem Laptop dazuzuschalten, ermöglicht den Eltern die Teilnahme.

Die Grünen wollen ihren digitalen Stammtisch aufrechterhalten – auch für die Zeit nach der Pandemie. „Ich kann mir auch gut Hybrid-Modelle aus beiden Formaten vorstellen“, sagt Freund.

Björn Lakenmacher ist Kreisvorsitzender der CDU. Quelle: Fabian Lamster

Bürgersprechstunden per Videochat bei der CDU

Björn Lakenmacher ist Kreisvorsitzender der CDU und findet den regelmäßigen digitalen Stammtisch der Grünen und dessen gute Annahme durch die Menschen eine „interessante Sache“. Auch er hat in der Corona-Zeit digitale Bürgergesprächsformate etabliert.

„Seit dem ersten Lockdown halte ich meine Bürgersprechstunde auch digital als Videokonferenz ab“, sagt Lakenmacher. Auch er stellte fest, dass das Angebot in der Hochphase der Pandemie sehr gut angenommen wurde. „Die Menschen hatten drängende Fragen zu den geltenden Eindämmungsverordnungen“, sagt der Politiker.

Bis heute hält er sein Angebot der digitalen Sprechstunde aufrecht – allerdings mit inzwischen deutlich geringerer Nachfrage. Das liege keineswegs daran, dass die Menschen nun keinen Gesprächsbedarf mehr hätten. „Ganz im Gegenteil, ich denke, die Leute wollen jetzt wieder mehr über lokalpolitische Themen sprechen, als das noch vor einigen Monaten der Fall war, als Corona alles andere überlagert hat“, sagt Lakenmacher. Das persönliche Gespräch werde von der großen Mehrheit der Menschen bevorzugt. „Auch ich finde physische Treffen ehrlicher, näher an den Leuten dran.“

Linke: Digitale Kommunikation bietet parteiintern Chancen

Michael Wippold ist Vorsitzender des Linken-Kreisverbands in Dahme-Spreewald. Quelle: Frank Pawlowski

Das sieht Michael Wippold, Vorsitzender des Linken-Kreisverbands in Dahme-Spreewald, ähnlich. „Die Leute wollen mit uns reden und sie wollen raus aus ihrem Corona-Kokon“, sagt er. Auch seine Partei habe viele parteiinterne Sitzungen in den digitalen Raum verlagert. „Das klappt sehr gut und wir werden es auch weiter so machen“, sagt Wippold. Die digitalen Bürgerangebote seiner Partei wie Video-Sprechstunden werden dagegen eher dürftig nachgefragt.

Als Beispiel nennt der Linken-Politiker die Bürgermeisterwahl in Königs Wusterhausen. „Im Wahlkampf haben wir als parteiübergreifendes Bündnis für die Wahl von Frau Wiezorek versucht, einen digitalen Stammtisch zu etablieren“, sagt Wippold. Doch bis auf einige wenige Interessierte habe sich niemand dazugeschaltet – das Projekt wurde aufgegeben.

„Ich glaube, digitale Formate sprechen nur eine gewisse Klientel an“. Die Masse der Menschen sei auch in Zukunft kommunalpolitisch nur mit der persönlichen Ansprache zu erreichen – in der Pandemie weiter mit Maske und Abstand.

Von Jérôme Lombard