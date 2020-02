Von einer fixen Idee zu neuen Chancen für die Kinder- und Jugenderholung

Gräbendorf

Eigentlich passen Charakter und Körpergröße bei Joachim Schneider nicht zusammen. Er arbeitet gern als „graue Eminenz“ und Wirbel um seine Person mag er schon gar nicht. Aber mit seinen 1,93 Meter war er nie zu übersehen. Und meldete sich der besonnene, immer nach einer Lösung suchende Geschäftsführer des Kindererholungszentrums am Frauensee zu Wort, so horchten Kommunalpolitiker, Eltern, Pädagogen, Feuerwehrleute, Handwerker und Touristiker auf. Jeder wusste, „der Schneider“ hat etwas zu sagen.

Pionierlager blieben nach der Wende erhalten

Landrat Stephan Loge ( SPD) ließ es sich daher nicht nehmen, ihn sowohl bei seinem Neujahrsempfang als auch vor wenigen Tagen „in kleiner Runde“ direkt im Kiez am Frauensee persönlich in den Ruhestand zu verabschieden. „Es ist maßgeblich dem persönlichen Engagement von Joachim Schneider zu verdanken, dass die ehemaligen Pionierlager nach der Wende für die Kinder- und Jugenderholung erhalten blieben. Er gehörte hier zu den Männern der ersten Stunde“, betonte Loge.

Rückblick mit einem Schmunzeln

Mit einem Schmunzeln erinnert sich der 64-Jährige dann auch an die, wie er sagt, „irre Zeit“ vor 30 Jahren. Die Wende hatte den Elektronikfacharbeiter im Berliner Werk für Fernsehelektronik (WF), dem einstigen Trägerbetrieb des Pionierlagers am Frauensee, zuerst in den Betriebsrat und später in eine Auffanggesellschaft verschlagen. Dort schrieb er ein Konzept für den Erhalt der Ende 1990 geschlossenen Jugendeinrichtung, die er seit Jahren als zeitweilig von der Arbeit freigestellter Leiter des dortigen Betriebsferienlagers bestens kannte. Er schlug vor, einen Verein zu gründen und einen Betreiber zu suchen. Freimütig gesteht er: „Das aus dieser fixen Idee tatsächlich eine Überlebenschance für das riesige Areal mit seinen damals 1200 Übernachtungsplätzen erwächst, habe ich selbst nicht geglaubt.“

1991 den Verein gegründet

Aber schon wenige Wochen später stand plötzlich ein Mitarbeiter der Senatsverwaltung vor Schneiders Wohnung in Zeuthen und fragte unvermittelt, wann er nun den Verein gründe. Da konnte er nicht mehr zurück, suchte sich mit dem WF-Betriebsratsvorsitzenden Wolfgang Kibbel Mitstreiter und gründete im August 1991 den Verein.

Lkw Robur für eine Mark

Neben ihrer normalen Arbeit begannen die zehn Enthusiasten des Vereins nun vor allem an den Wochenenden Zerfall und Vandalismus entgegenzuwirken. Erste ABM-Kräfte trafen ein, die alte Kohleheizung im Gästehaus wurde repariert, kleine Belegungen waren wieder möglich. Vom WF kaufte der Verein den ersten Lkw Robur für nur eine Mark, der an der Treuhand vorbei als Benziner geführt wurde. Bei der Übergabe hieß es augenzwinkernd, passt auf, der Benziner tankt aber Diesel.

Landrat Stephan Loge bedankt sich im Kiez am Frauensee bei Joachim Schneider für sein jahrelanges persönliches Engagement für die Erhaltung der Kindererholungszentren in Gräbendorf. Quelle: Franziska Mohr

Als sich Treuhand-Mitarbeiter zu einer Vor-Ort-Besichtigung anmeldeten, um zu prüfen, ob die Jugendeinrichtung noch betriebsfähig ist oder abgewickelt wird, wurde kurzerhand über Freunde, Bekannte und Anverwandte eine Belegung mit 500 Personen organisiert, die „urplötzlich“ alle in der Mensa Essen gingen. Dass sie auf Iso-Matten und in Schlafsäcken in den Bungalows übernachtet hatten, blieb unbemerkt. Auch Luft in der Küche war fast blau, die Lüftung funktionierte nicht. Egal, nur eines zählte, die Treuhand entschied: betriebsfähig. Möbel hatte der Verein damals noch gar nicht. Die waren bei der Schließung 1990 alle verkauft oder zerschlagen worden.

„Heißer Draht“ zu Regine Hildebrandt

Über einen Anwalt der IG Metall entstand „ein heißer Draht“ zur damaligen Sozialministerin Regine Hildebrandt, die wiederum in Alt-Landrat Hartmut Linke einen Verbündeten fand, sodass der Landkreis Dahme-Spreewald die Areale der Kieze am Frauensee und am Hölzernen See 1994 mit der Nutzungsbindung für die Jugenderholung kaufte. „Das klingt heute alles so einfach, bedurfte aber einer unglaublichen Lobbyarbeit, bis wir 2008 mit dem Landkreis nach vielen kurzfristigen endlich einen Erbbaurechtsvertrag in den Händen hielten, der die Jugenderholung an beiden Standorten für weitere 40 Jahre sichert“, sagt Schneider. Das eröffnete neue Perspektiven, die Joachim Schneider mit der Eröffnung des Floriansdorfes 2014 konsequent nutzte.

Ob als Neptun oder bei der Nachtwanderung: Schneider war stets dabei

Gern blickt der große, kräftige Mann aber auch auf seine Rollen als Neptun, auf unzählige Nachtwanderungen, Aufführungen des Schwarzlichttheaters oder einen nächtlichen Einsatz der Feuerwehr zurück, weil sich ein Fuchs ins Bettenhaus geschlichen hatte. „Bei jährlich 55000 Übernachtungen ist kein Tag wie der andere. Das wird mir fehlen“, sagt Joachim Schneider. Zugleich aber freut er sich auf endlich mehr Zeit für seine vier Enkel und sein Hobby, den Kanusport. Seine Mitarbeiter widmeten ihm zum Abschied auf dem Kiez-Gelände sogar noch eine Achim-Schneider-Allee.

Von Franziska Mohr