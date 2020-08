Vorbild Schönefeld? Königs Wusterhausen will eigenes Blitzer-Auto mieten

Königs Wusterhausen

Schon seit mehr als 20 Jahren führt die Gemeinde Schönefeld eigene Geschwindigkeitskontrollen auf den Straßen durch. Die Aufgabe wurde vom Landkreis Dahme-Spreewald übernommen. In Königs Wusterhausen konnten sich die Stadtpolitiker noch nicht dazu durchringen, dem Beispiel zu folgen. Es gibt Bedenken wegen der Kosten. Außerdem bestehen Zweifel, ob die Verwaltung das personell leisten kann. Die MAZ fragte in Schönefeld nach, wie es dort mit den kommunalen Blitzern läuft.

Schönefeld betreibt neun stationäre Messstationen und hat ein Messfahrzeug. Geblitzt wird vor Schulen und Kitas, auf Straßen mit viel Verkehr. Davon gibt es in der Flughafengemeinde einige. „Durch Bundes- und Landesstraßen sind wir besonders belastet“, sagt der zuständige Dezernatsleiter Hilmar Ziegler.

Aufwand für die Gemeinde „nicht unerheblich“

Mit den Kontrollen solle die Verkehrssicherheit erhöht werden. Landkreis und Polizei führen weiterhin eigene Kontrollen im Schönefelder Gemeindegebiet durch. „Das ergänzt sich sehr gut“, so Ziegler. Der Aufwand für die Gemeinde sei jedoch „nicht unerheblich“, wie er sagte. „Es ist ein großer Strauß an Kosten. Man muss das als großes Paket sehen.“

Die stationären Blitzer würden je Anlage rund 100.000 Euro in der Anschaffung kosten. Dazu kommen die Kosten für die mehrfache Wartung im Jahr und für Reparaturen. Auch beim Personal schlägt der Aufwand zu Buche. Im Schönefelder Rathaus beschäftigt sich ein eigenes Sachgebiet damit, die Temposünder zur Kasse zu bitten. Die entsprechende Büro-Software ist ein weiterer Kostenpunkt. Zu den Kosten für den mobilen Blitzer machte Hilmar Ziegler keine Angaben.

Bedeckt hielt er sich auch bei den Einnahmen aus den Bußgeldern. Ob die Kosten für die Geschwindigkeitskontrollen damit gedeckt werden, ließ er ebenfalls offen. Allerdings deutete Ziegler an, dass die Gemeinde mit den Bußgeldern nicht reich wird. Ein Zuschussgeschäft ist es demnach aber auch nicht. Der Schönefelder Haushaltsplan steht online nicht zur Verfügung, für Bußgelder und Verkehr gibt es ein Budget.

Beschluss bislang vertagt

In Königs Wusterhausen hatte der inzwischen beurlaubte Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) im März im Einvernehmen mit der SVV-Vorsitzenden Laura Lazarus ( CDU) die Eilentscheidung getroffen, beim Landkreis die Übertragung der Zuständigkeit für die Geschwindigkeitskontrollen an die Stadt zu beantragen. Das war inmitten der Corona-Krise, der Hauptausschuss und zuvor der Ordnungsausschuss stimmten zu.

In der ersten SVV nach der Corona-Zwangspause im Mai wurde eine Entscheidung dazu aber vertagt. Auch im Juni und im Juli gab es in der SVV keine Mehrheit dafür, den Antrag beim Kreis zu stellen. In Ausschüssen soll nun nochmal darüber beraten werden.

Beschlussvorschlag: Blitzer-Auto anmieten

Die Stadt will laut dem Beschlussvorschlag des Rathauses ein Blitzer-Auto anmieten. Für das Fahrzeug mit Kamera sind jährlich 220.000 Euro veranschlagt worden, außerdem knapp 700 Euro jährliche Wartungskosten. Für die Erweiterung der Software sind einmalig 2200 Euro eingeplant. Die Stadt rechnet demgegenüber mit jährlichen Einnahmen von bis zu 200.000 Euro. Dafür wird angenommen, dass 40 Tempoverstöße an 250 Kalendertagen festgestellt werden, mindestens 47 Messstellen soll es im Stadtgebiet geben.

Es sei vorgesehen, die Aufgabe vorerst mit den acht Außendienstmitarbeitern und zwei Sachbearbeitern im Innendienst für die kommenden zwei bis drei Jahre „ohne Stellenaufwuchs“ zu erfüllen. Kontrolliert werden soll vor allem in den Tempo-30-Zonen vor Kitas, Schulen und anderen Einrichtungen. Polizei und Landkreis könnten die Kontrollen aufgrund der zunehmenden Aufgaben „gerade zu Schulweg- und Schwerpunktzeiten“ nicht mehr ausreichend erfüllen. Ziel ist auch in Königs Wusterhausen, die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Von Frank Pawlowski