Königs Wusterhausen

Königs Wusterhausen bietet mehrere markierte Wanderwege an, deren Start jeweils am Bahnhofsvorplatz ist. Diesmal geht es über knapp sechs Kilometer auf den Rundweg Funkerberg. Gegenüber des Bahnhofs befindet sich auf dem Gehweg ein Pfosten mit zahlreichen Wegweisern. Wir orientieren uns an dem Schild mit der grünen Markierung und starten in Richtung Kreisverkehr.

Vorbei an Nottekanal, Schlosspark und Heimatmuseum

Dort geht es nach links und wir sollten gleich auf die andere Gehwegseite wechseln. Als Erstes überqueren wir den Nottekanal, der vom Mellensee kommend über Zossen und Mittenwalde einen Wasserweg für kleinere Boote bis zur Dahme bietet. Allerdings sind die Schleusen nur in der Saison von April bis Anfang Oktober in Betrieb. Zur Linken sehen wir den Schlosspark und bald darauf die sogenannten Kavaliershäuser, zur Rechten das Dahmelandmuseum, ein interessantes Heimatmuseum mit wechselnden Ausstellungen, das in der Regel nur von Dienstag bis Freitag geöffnet ist. Weiter geht es geradeaus über die Berliner Straße zum Funkerberg. Für eine Bergtour ist das zu wenig, aber ein paar Höhenmeter sind hier doch zu bewältigen.

Tonteich Wildau-Hoherlehme und Route der Wandertour. Quelle: Günter Mehlitz

Auffällig ist der 1910 gebaute ehemalige Wasserturm von Königs Wusterhausen. Der aus Backsteinen erbaute Turm mit einer Aussichtsplattform in 33 Metern Höhe diente bis 1965 zur Wasserversorgung der Stadt. Zuletzt gab es hier ein Turm-Café mit kulturellem Angebot, aber das ist leider Vergangenheit. Als nächstes fällt eine gigantische Antennenanlage auf und zur Rechten befindet sich das Sender- und Funktechnikmuseum Königs Wusterhausen. Der Funkerberg gilt als die Wiege des Rundfunks in Deutschland. Am 22.12.1920 wurde aus dem Senderhaus 1 mit einem Weihnachtskonzert die erste Rundfunksendung in Deutschland ausgestrahlt. Das Museum ist derzeit nur nach Voranmeldung am Wochenende geöffnet. Hier kommen Technikinteressierte auf ihre Kosten. Wir laufen geradeaus weiter und nutzen den asphaltierten Rad- und Fußweg, über den man bis nach Wildau gelangt.

Von Königs Wusterhausen zur A 10 in Wildau

In Höhe der Brücke über die A 10 sehen wir zur Linken das A 10 Center, das über diesen Weg einfach zu erreichen ist. Am Ende der Leitplanke entlang des Weges heißt es „Aufgepasst“: Der Weg geht in einer Haarnadelkurve scharf nach rechts zurück in Richtung A 10 und am Rande eines Feldes entlang. Der hinter einem Baum lehnende Pfosten mit der Wegmarkierung ist hier leider keine große Hilfe mehr. Wir passieren einige umzäunte Grundstücke, direkt nach dem letzten geht es nach links und nach wenigen Metern dann rechts in einen Waldweg. Dort gibt es eine kleine Lichtung mit drei Bänken – die Möglichkeit für eine kurze Rast. Der Weg führt dann nach links zunächst an einem großen Feldstein vorbei und dann im Uhrzeigersinn um den Tonteich herum. An verschiedenen Stellen gibt es die Möglichkeit, direkt nach unten zum Teich zu gelangen, der derzeit einen niedrigen Wasserpegel aufweist.

An einer Stelle informiert eine Infotafel über die Entstehung und Bedeutung der einstigen Tongruben und eine weitere über die Tiere des Waldes. Der Weg geht dann etwa parallel zur A 10 bis zu einer Eisenbahnstrecke, vor der wir nach rechts abbiegen und dem Weg einige Zeit folgen.

Der Weg geht über in die Köpenicker Straße, vorbei an Wasserwerk, Polizeistation und Krankenhaus und am Kirchplatz biegen wir nach links ab. Hier gibt es zunächst ein indisches Restaurant, eine deutsche Gaststätte und auch einen Blick wert: die im 17. Jahrhundert erbaute Evangelische Kreuzkirche. Wir überqueren die Hauptstraße und gönnen uns noch einen Blick auf das Schloss Königs Wusterhausen. Der Vater von Friedrich dem Großen, nämlich Friedrich Wilhelm der Erste, hat dieses Schloss als Prinz 1698 im Alter von zehn Jahren von seinem Vater geschenkt bekommen. Er nutzte es später als Jagdschloss, hielt Tabakskollegien ab und bildete die sogenannten Langen Kerls aus. Heute ist er noch als „Soldatenkönig“ bekannt.

Königliche Heimatgeschichte

In den zum Schloss gehörenden Kavalierhäusern logierten einst die Kavaliere und Gäste des Königs, die beispielsweise zur Jagd oder zu Tabakskollegien eingeladen waren. Kavalier stand ursprünglich für einen Reiter, später für einen Ritter oder einen Mann von ritterlicher oder adliger Herkunft. Über die Gerichtsstraße kommen wir erneut zum Kreisverkehr und sehen von dort aus bereits Start- und Zielpunkt unserer kurzen und eindrucksvollen Wanderung.

Von Günter Mehlitz