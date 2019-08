Königs Wusterhausen

Königs Wusterhausens Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) hat sich in einem Offenen Brief an Ministerpräsident Dietmar Woidke gewendet und ihn gebeten, beim Ausbau der Verkehrssituation schneller zu handeln.

Die vergangenen Wochen hätten eindrucksvoll die dramatische Verkehrssituation rund um das Schönefelder Kreuz aufgezeigt, so Ennullat. „Einfachste Baustellen oder Auffahrunfälle auf der A 10 und A 13 führen mittlerweile zum Verkehrskollaps einer ganzen Region.“

Sorge bereite ihm deshalb die Situation rund um die Autobahnabfahrt Kiekebusch. In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass der Bau der geplanten Abfahrt in frühestens neun Jahren abgeschlossen sein wird. Solche Veröffentlichungen „nehmen den Bürgerinnen und Bürgern das verbliebene Vertrauen in die Leistungsfähigkeit und -bereitschaft der Behörden. Ein Denken in Dekaden zur Umsetzung von Straßenbaumaßnahmen ist den Betroffenen schlichtweg nicht vermittelbar und wird als Versagen der Politik betrachtet“, so Ennullat.

In seinem Brief bittet der Bürgermeister den Ministerpräsidenten deshalb darum, sich persönlich für die Beschleunigung dieses Bauvorhabens einzusetzen oder schnellstmöglich wirksame Alternativen zu schaffen. Ennullat: „Eine Fertigstellung dieser Autobahnabfahrt in frühestens neun Jahren ist inakzeptabel und schädigt darüber hinaus die wirtschaftliche Entwicklung unserer Region.“

Von MAZ-online