Weihnachtlich-königliche Stimmung in der Bahnhofstraße

Königs Wusterhausen

Die Mädchen und Jungen der Kita „ Zwergenstadt“ in Niederlehme gaben am Samstagnachmittag ihr Bestes auf der Bühne am Brunnen in der Bahnhofstraße. „So viel Heimlichkeit in der Weihnachtszeit“ sangen sie und hofften dann mit ganz lautem Rufen, den Weihnachtsmann anzulocken.

Weihnachtsmann kommt über den Nottekanal

Der näherte sich derweil auf dem Nottekanal in einem Boot der DLRG in Begleitung seiner zwei Engelchen Mia und Hannah und dem Hirten Lysander. Von den Besuchern des Königlichen Weihnachtsmarktes wurden sie herzlich begrüßt. Er berichtete über seine beschwerliche Anreise aus Skandinavien und, dass ihm schließlich die Leute von der DLRG geholfen heben, um noch rechtzeitig anzukommen.

Geschenke an die kleinen Besucher verteilt

„Wenn alle an einem Strang ziehen, kann man eine Menge schaffen“, so das Resümee des Weihnachtsmannes. Und bevor er an die kleinen Besucher Geschenke aus seinem großen Sack verteilte, wollte er vom Bürgermeister wissen, was denn im nächsten Jahr in der Stadt so alles passiert.

„Man trifft Freunde, schwatzt gemütlich bei Glühwein und Kanalwurst und kommt in weihnachtliche Stimmung“, erklärt Rainer Große, der extra aus Grünau kam, den Besuch des Weihnachtsmarktes.

Von Gerlinde Irmscher