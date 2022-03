Niederlehme

Ein Unbekannter zerstörte das Fenster einer Rolltoranlage und drang in der Nacht des 12. Februar 2021 in die Werkstatträume eines Unternehmens in der Karl-Marx-Straße in Niederlehme ein.

Vermummter in der Werkstatt. Quelle: Polizei

Gestohlen wurde laut Angaben der Polizei nichts, aber der Schaden liegt im Bereich von mehreren Hundert Euro. Nun veröffentlicht die Polizei Videoaufnahmen von einer Überwachungskamera und fragt nach Hinweisen.

Bitte wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Dahme-Spreewald in Königs Wusterhausen unter Telefon 03375/27 00 oder jede andere Polizeidienststelle. Nutzen Sie auch das Bürgerportal unter www.polizei.brandenburg.de/onlineservice/hinweis-geben

Von MAZonline