Wernsdorf

Der Himmel war behangen und das Thermometer zeigte zwei Grad an, mittags am Neujahrstag. An manchen Stellen war sogar ein wenig Schnee zu sehen. All das konnte Anett Klehr nicht davon abhalten, in ihre Badesachen zu schlüpfen und sich zu „ihrem Neujahrsschwimmen“ im Krossinsee auf den Weg zu machen. Ein Glitzerhut und ein weißer Schal vervollständigen die Badebekleidung, schließlich war es ja kein gewöhnlicher Badetag. Mit zwei Wunderkerzen in den Händen stieg sie in den See, nachdem diese abgebrannt waren, schwamm sie ihre Runden.

„Wenn Du wüsstest, was Du verpasst, es war heute so schön ruhig, kein Wind und es macht einfach Spaß“, sagte die 51-Jährige zu ihrem Mann, als sie strahlend aus dem ein Grad kalten See kam.

Anzeige

Von Kühlungsborn inspiriert

Die Idee zum Neujahrsschwimmen kam ihr Silvester 2019, als die Familie in Kühlungsborn den Jahreswechsel feierte. Traditionell gibt es dort am 1.1. eine solche Veranstaltung. „Ganz schön verrückt, bei den Temperaturen baden zu gehen“, waren ihre ersten Gedanken.

Anett Klehr begrüßt das neue Jahr im Krossinsee. Quelle: Gerlinde Irmscher

Doch irgendwann kam der Wunsch, im nächsten Jahr selbst dabei zu sein. Aber ohne Training geht das nicht. Also musste der Pool im Garten herhalten. Anfang November hatte das Wasser darin eine Temperatur von sechs Grad. Allerdings musste der Pool am 8. November der Weihnachtswelt vor dem Haus der Klehrs weichen. Nun blieb nur noch der Krossinsee, um ihr Ziel, am Neujahrsschwimmen in der Ostsee teilzunehmen, zu erreichen. Das Training zahlte sich aus und sie ist selbst ein bisschen überrascht, dass ihr eine Wassertemperatur um die null Grad nichts ausmacht.

Es komme immer wieder einmal vor, dass der Rest der Familie frage, wie sie das mache. „Ich kann es mir selber nicht erklären“, so ihre Antwort. Sie verrät, dass das Reingehen mitunter etwas schwierig ist, jedoch habe man beim Rausgehen so ein tolles Gefühl – auch, weil man etwas für das Immunsystem getan hat. „Es geht mit total super damit“.

Fast tägliche Schwimmausflüge im frostigen Wasser

Coronabedingt gab es kein Neujahrsschwimmen in der Ostsee. Also hat sich Anett Klehr ihr eigenes Neujahrsschwimmen im Krossinsee gegönnt. Wenn sie im Krossinsee schwimmt, ist immer jemand dabei, der vom Ufer aus aufpasst, dass nichts passiert. Meist ist das Ehemann Andreas. „Ich habs auch mal probiert, wenigstens mit den Füßen ins Wasser zu gehen, aber nach 20 Sekunden habe ich aufgegeben, war verdammt kalt“, erzählt er und bewundert immer wieder aufs Neue seine Frau, die fast täglich ihre Kreise im Wasser zieht.

Auch von den Nachbarn kommen anerkennende Worte. „Ich finde es cool, was Anett da macht“, sagt Angela Grimm. Sie fragt auch gleich noch, warum sie das macht. Etwa aus gesundheitstechnischen Gründen? Da gibt es dann prompt eine Antwort von Andreas Klehr: „Ich denke, es hat schon seinen Sinn. So war Anett früher eine richtige Frostbeule, davon ist jetzt nichts mehr zu spüren.“

Von Gerlinde Irmscher