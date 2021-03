Wernsdorf

Vogelgezwitscher. Es ist Sommer. Zwei junge Frauen liegen entspannt im Gras. Ruhe. Weite. Glück? Steffi und Erika heißen die beiden. Die eine auf dem Weg, an die Uni zu wechseln, die andere ist älter, wirkt vernünftiger. Was sie verbindet, deutet der gut zehnminütige Film „The Return“ (die Rückkehr) vorsichtig an, in knappen Worten und Blicken, im Miteinander – und Gegeneinander.

Die Dreharbeiten waren im August

Katelyn Fournier hat diesen Film im vergangenen Sommer im Königs Wusterhausener Ortsteil Wernsdorf gedreht. Nun ist sie dabei zu versuchen, dass er für die Filmfestival-Auswahlen wahrgenommen wird. Beim Cannes World Film Festival wurde „The Return“ im März als bester Abschlussfilm nominiert. Dieses Festival ist im vergangenen Jahr entstanden, als wegen der Pandemie immer mehr Filmfestivals in der ganzen Welt abgesagt werden mussten. Die Filmemacherin Karolina Bomba initiierte daraufhin das Cannes World Film Festival, bei dem es monatlich einen Internet-Movie-Database-Wettbewerb gibt, für den Filmemacher aus aller Welt in verschiedenen Kategorien nominiert werden können. Die Filme, die sich durchsetzen, bekommen die Chance, in Cannes aufgeführt zu werden.

Die US-amerikanische Filmemacherin Katelyn Fournier drehte im Sommer 2020 ihren Film in Wernsdorf. Quelle: Filmteam

Die Idee zu „The Return“ sei angeregt von einigen Orten, erzählt Katelyn Fournier. Direkt am Krossinsee in Wernsdorf drehen zu können, sei für sie persönlich ganz besonders gewesen. „Jeden Sommer habe ich mit meiner Familie die Großen Seen in Michigan besucht“, sagt die US-Amerikanerin. Im vergangenen Jahr nun musste sie wegen Corona zum ersten Mal auf diese schöne Familientradition verzichten. Stattdessen fand sie zufällig über die Homepage der Berlin Brandenburg Film Commission BBFC, einer Abteilung vom Medienboard Berlin-Brandenburg, das Haus in Wernsdorf und durfte Ende August für fünf Tage vor Ort drehen. Das von Künstlern bewohnte Gebäude aus den 1920er Jahren und seine besondere Geschichte mochte sie sehr. „Wir drehten den gesamten Film, abgesehen von einer Aufnahme auf einer Straße, im Inneren des Hauses und im Garten, der direkt zum Ufer des Sees führte“, so Katelyn Fournier.

Die junge Filmemacherin lebt derzeit in Berlin. Quelle: Hannah Evett Beyrich

Die Regisseurin lebt seit 2019 in Berlin. Sie kam in die Stadt, um an der Met Film School ihren Master in Filmregie zu machen. Zuvor hatte sie an der New York University studiert. Momentan arbeitet sie an zwei kleinen Projekten, das eine ist ein Video für eine junge indische Modedesignerin in Berlin, das andere ein Kurzfilm für den Wettbewerb des Coffee Film Awards, da wird es um Kaffeekultur gehen.

Ein kleines bisschen, verrät sie, sei die Geschichte von „The Return“ durch eigenes Erleben inspiriert. Steffi und Erika sind Schwestern. Die ältere hat den Kontakt zur Familie abgebrochen, als Steffi noch ein kleines Kind war. Sie sind sich fremd und doch interessiert aneinander. Ein tragischer Unfall hat die beiden nun wieder zusammengeführt, sie müssen das Zuhause der Familie auflösen. Steffi dreht das Geschirr, das zum Weggeben verpackt werden soll, in den Händen, mag sich nicht trennen. Für sie ist alles voller Erinnerungen. Für Erika ist das nur altes Zeug. Sagt sie. Doch zu spüren ist ihre Sehnsucht, dass auch sie so gerne damit etwas verknüpfen würde.

Die Erzählung über eine Punkerin inspirierte sie

Es ist ein leiser Film, eigentlich ein kleines Kammerspiel, das von der spürbaren Distanz der beiden Frauen und ihrem Wunsch nach Nähe getragen wird. Stark inspiriert wurde Katelyn Fournier von dem Buch „Burning down the Haus“ von Tim Mohr, in dem es auch um eine junge Punkerin in der DDR geht. Aus jener Figur formte sich im Prozess des Drehbuchschreibens allmählich ihre Steffi, die ein bisschen unangepasst ist, eigensinnig und stark.

Das Wohnhaus wurde zum Zuhause der Hauptfigur. Quelle: Filmteam

Meta Luise Volkers spielt die Steffi, die in Berlin lebende polnische Schauspielerin Marta Sroka ihre Schwester. Die eine ein „glücklicher Unfall“, wie Steffi sich selbst kommentiert, die andere einst in die Familie aufgenommen, in der sie sich, so klingt es an, trotzdem immer ein wenig als die Fremde gefühlt haben mag. „The Return“ zeigt beider Aufbegehren und Verorten innerhalb der so nun nicht mehr vorhandenen Familie. Ihre Annäherung zeigt der Film in sanften Bildern.

„Ich habe mich für den Ort entschieden“, sagt Katelyn Fournier über das Haus in Wernsdorf, „wegen der Nähe zu Berlin, der tollen visuellen Aspekte des Grundstücks, wegen des vielen Platzes, mit dem wir arbeiten konnten, und der Großzügigkeit der Besitzer, die uns viele Freiheiten für die Dreharbeiten in ihrem Zuhause ließen.“ Ein kleines Team realisierte diesen kleinen und warmherzigen Film, der die Stimmung eines Spätsommers schon am Beginn einzufangen vermag.

Von Karen Grunow