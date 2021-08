Wernsdorf

Angestellte der Kompostierungsanlage in der Neu Zittauer Straße in Wernsdorf wurden am Dienstag von einem Mann mehrfach mit einer Waffe beschossen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei fand heraus, dass es sich um eine Paintball-Waffe handelte. Der Täter flüchtete mit einem Fahrrad in den Wald, so dass Fahndungsmaßnahmen eingeleitet wurden.

Von MAZonline