Wernsdorf

Wernsdorfs Ortsvorsteher Volker Born (FDP) hat den Weiterbetrieb der umstrittenen Ampelanlage in Wernsdorf kritisiert. „Diese Ampel ist unsinnig. Niemand im Ort will sie“, sagt Born. Die Ampel bringe verkehrstechnisch keinen Mehrwert, belaste aber die direkten Anwohner.

Die Ampelanlage war im Sommer in Wernsdorf zum Politikum geworden. Nachdem sie über Jahre außer Betrieb war, hatte sich eine Initiative von Wernsdorfer Eltern um den damaligen FWKW-Vorsitzenden Thomas Stiller an die Stadt und die Verkehrsbehörde gewandt und gefordert, dass die Ampel in Betrieb genommen wird. Begründung: Der Verkehr habe deutlich zugenommen, mit einer Ampel würden Kinder geschützt.

Sturm der Entrüstung

Die SVV beschloss daraufhin, dass die Einrichtung geprüft werden soll. Als die Kreisbehörde daraufhin die Ampel tatsächlich in Betrieb nahm, erhob sich in Wernsdorf aber ein Sturm der Entrüstung – denn im Dorf war man bei dem Thema durchaus uneins. Große Teile der Einwohnerschaft protestierten nun gegen die Ampel. Sie fürchteten, dass sich an der Kreuzung lange Staus bilden würden.

Darüber, ob es in der Probephase tatsächlich zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam, gibt es geteilte Meinungen. Beim Landkreis hat man keine Staus festgestellt. Es seien regelmäßig Mitarbeiter vor Ort gewesen, die das Verkehrsgeschehen beobachtet haben, heißt es in einer Mitteilung. Es sei eine Verbesserung der Verkehrssicherheit erreicht worden. „Die von den Kritikern vorhergesagten großen Stauerscheinungen gab es nicht.“

Born: „Mit Tesla wird großer Schwung noch kommen“

Volker Born hingegen hat ein erhöhtes Stauaufkommen registriert – und er befürchtet, dass es noch mehr wird. Es sei zuletzt coronabedingt weniger Verkehr als üblich auf den Straßen gewesen, sagt er. „Mit der Inbetriebnahme von Tesla wird der große Schwung noch kommen.“

Davon geht man auch beim Landkreis aus – und hält deshalb die Ampel für geboten. Volker Born aber sagt, dass sich der Verkehr schon jetzt teilweise zur Brücke staut. „Die Anwohner werden nun durch Feinstaub belastet. Für die Sicherheit hat sich aber nichts geändert.“

Ampel fortan täglich in Betrieb

Der Ortsvorsteher sieht den Willen der Dorfgemeinschaft missachtet. Viel nötiger für die Sicherheit der Kinder sei ein Zebrastreifen auf Höhe der Storkower Straße gewesen, sagt er. „Dort laufen nämlich die Kinder über die Landesstraße.“ Dieser werde aber nicht gewährt.

Die Ampel bleibt in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßenwesen und der Polizei zu den Zeiten montags bis freitags von 6 bis 20 Uhr dauerhaft in Betrieb.

Von Oliver Fischer