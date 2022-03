Wernsdorf: Polizei erwischt berauschten führerscheinlosen VW-Fahrer

Wernsdorf

Einen einschlägig polizeibekannten berauschten 29-jährigen VW-Fahrer stoppte die Polizei am frühen Mittwochnachmittag in der Niederlehmer Straße in Wernsdorf. Drogenvortests bei ihm wiesen positive Reaktionen auf Cannabis und Amphetamine aus; zur Beweissicherung wurde die Blutprobe veranlasst. Im Fahrzeug wurden zudem verschiedene betäubungsmittelverdächtige Substanzen gefunden. Zudem war dem Mann durch ein Berliner Amtsgericht der Führerschein im vorletzten Jahr entzogen worden.

E-Scooter in Berlin gestohlen und in Großziethen demontiert

Nach einem Bürgerhinweis am Mittwochabend fand die Polizei auf einem Feld unweit des Kölner Dammes und der Straße Am Mauerweg in Großziethen mehrere E-Scooter zweier Berliner Verleihfirmen. Die fünf Fahrzeuge waren offenbar gestohlen und teilweise demontiert worden. Der Schaden wurde auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Kripo ermittelt.

Internationale Fahndung nach Transporter-Diebstahl in Ragow

Ein Peugeot-Transporter, der über Nacht in der Dorfstraße in Ragow geparkt worden war, wurde am Donnerstagmorgen als gestohlen gemeldet. Umgehend eingeleitete internationale Fahndungsmaßnahmen führten bislang noch nicht zum Wiederauffinden des Pritschenfahrzeuges.

Schnelle Entwarnung in Großziethen: Nur Essen angebrannt

Von MAZOnline