Wernsdorf: Polizei hält Mann an, der sich als Dieb entpuppt

Wernsdorf

Am Donnerstag stoppten Polizisten einen Transporter der Marke Ford in der Dorfstraße in Wernsdorf, um ihn zu kontrollieren.

Den Polizisten fielen beim Fahrer körperliche Auffälligkeiten auf, so dass sie einen Drogentest durchführten. Dieser klärte das Verhalten des Mannes auf. Der Test zeigte positive Reaktionen auf gleich mehrere Drogen an. Demnach stand der Autofahrer unter dem Einfluss von Amphetaminen, Kokain und Opiate. Der Fahrer musste als Nachweis eine Blutprobe abgeben.

Allerdings bemerkten die Polizisten bei ihrer Kontrolle noch etwas anderes. Gegen den 38-Jährigen lag ein Haftbefehl vor, den die Polizisten an diesem Donnerstag umsetzten. Auf der Ladefläche des Transporters konnten zwei E-Bikes, hochwertige Geräte wie zwei Ladegeräte, ein Rasenmäher, eine Kettensäge, eine Heckenschere, mehrere Kupferrohre und ein E-Scooter festgestellt werden. Zudem fand man Werkzeug, mit dem der Mann möglicherweise die Objekte gestohlen hatte. Die Polizeibeamten stellten alle Gegenstände sicher. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Dieb in Erkner eingebrochen war. Der Mann wurde von der Polizei in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Nun wird weiter ermittelt.

Von MAZonline