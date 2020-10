Wernsdorf

Spatenstich in Wernsdorf. Am Montag machte Investor Burchard Führer gemeinsam mit Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW), Ortsvorsteher Volker Born, Regine Bobsin die Heimleiterin in den Pflegeheimen Schwanenburg Crossinsee, Hendrik Fischer Geschäftsführer der bauausführenden Firma Fischer-Bau und Bauleiter Nico Baron den ersten Spatenstich für die Crossinsee Residenz in Wernsdorf.

Gegenüber dem Seniorenpflegeheim Crossinsee in der Niederlehmer Chaussee 8 entsteht eine Wohnanlage mit altersgerechten Wohnungen. In den vier dreigeschossigen Häusern wird es 91 Wohnungen geben. Je zu einem Drittel Ein- bis Dreizimmerwohnungen. Jeder der Wohnungen verfügt über einen Balkon, beziehungsweise im Erdgeschoss über eine Terrasse.

Anbau mit Kaminzimmer

Außerdem entstehen ein Anbau mit Café- und Restaurantbereich, Kaminzimmer, Bibliothek und Wellnessbereich. Wenn alles nach Plan läuft, sollen die Bewohner ihr neues Heim im Frühjahr 2022 in Bezug nehmen können. Bauherr ist die Crossinsee-Residenz GmbH & Co. Kg unter der Obhut der Burchard Führer GmbH. Die Gesamtinvestition für den Bau liegt bei rund 18 Millionen Euro.

„Die Bewohner finden hier außerhalb der eigenen Wohnung viele Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung“, sagte Führer. Die Gedanken, so eine Wohnanlage zu bauen, gebe es schon länger und Anfragen waren da. „Jetzt ist es endlich soweit und es kann losgehen“, sagte er.

„Ich bin glücklich, hier in Wernsdorf für alle Bevölkerungsgruppen etwas tun zu können“, freute sich Ortsvorsteher Volker Born. Es gebe viele ältere Leute im Ort, die es nicht mehr schaffen, Haus und Hof alleine zu bewältigen, sie könnten von dem Bau der Wohnanlage profitieren.

„Bereits 21 Anfragen“

„Erst seit ein paar Tagen ist auf einem Bauschild an der Niederlehmer Straße zu lesen, was hier entsteht, und ich habe bereits 21 Anfragen auf eine Wohnung erhalten“, berichtete Projektleiterin Petra Sakowski. Viele Jahre war sie Leiterin der Pflegeheime Crossinsee und Schwanenburg in Wernsdorf, bis sie 2018 die Leitung an Regine Bobsin übergab. So ganz ohne Arbeit wollte sie aber nicht bleiben: „Die Arbeit als Projektleiterin macht mir Spaß und ich freue mich, etwas zum Gelingen beitragen zu können.“

Die Burchard Führer GmbH mit Sitz in Dessau-Roßlau ist ein wachsender Investor im Bereich der Altenpflege. 1991 übernahm Burchard Führer Pflegeheime aus öffentlicher Hand und legte damit den Grundstein dazu, einer der größten Anbieter in der Branche zu werden.

Von Gerlinde Irmscher