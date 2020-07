Königs Wusterhausen

Nach zwei Corona-Fällen beim Geflügel-Schlachtbetrieb Wiesenhof in Niederlehme lässt das Unternehmen alle 700 Mitarbeiter auf das Virus testen. Das sagte der Geschäftsführer der Märkischen Geflügelhof Spezialitäten GmbH, Gerhard Heil, am Donnerstag der MAZ.

Zwei positive Fälle

Am Mittwoch waren zwei positive Corona-Fälle gemeldet worden. Laut Unternehmen handele es sich um eine Festangestellte und um eine Beschäftigte mit Werksvertrag. Beide Mitarbeiter und deren direkte Kontaktpersonen sind nach Absprache mit der zuständigen Behörde umgehend in Quarantäne geschickt worden. „Die Gesundheit aller unserer Beschäftigten hat für uns oberste Priorität. Daher führen wir seit dem 24. Juni freiwillig täglich risikobasierte Tests durch. Aufgrund der zwei positiven nachgewiesenen Corona-Fälle testen wir seit 2. Juli alle rund 700 Beschäftigten freiwillig auf das Virus. Wir gehen davon aus, dass alle Ergebnisse voraussichtlich bis Montagabend vorliegen werden“, sagte MGS-Geschäftsführer Gerhard Heil.

Anzeige

Unterkunft wurde kontrolliert

Die Beschäftigte mit Werksvertrag lebt in einer Gemeinschaftsunterkunft, die am 28. Mai vom Landesamt für Arbeitsschutz kontrolliert worden sei. Es seien keine Beanstandungen festgestellt worden. In der Unterkunft teilen sich laut Heil maximal zwei Personen ein Zimmer. Die Unterkunft werde regelmäßig und unangekündigt auch von einem unabhängigen Zertifizierer kontrolliert.

Weitere MAZ+ Artikel

Corona-Schutz verschärft

Die PHW-Gruppe, zu der Wiesenhof Niederlehme gehört, hat nach eigenen Angaben den Corona-Schutz nochmals verschärft. So seien zusätzliche Pausenräume zur Einhaltung der Abstandsregeln geschaffen und Arbeitsschichten komplett getrennt worden. Beschäftigte, die aus einem Risikogebiet zurückkehren, gehen vor der Wiederaufnahme der Tätigkeit vorsorglich für zwei Wochen in Quarantäne. Alle Urlaubsrückkehrer müssen sich auf Corona testen lassen. Die Maßnahmen würden für Festangestellte, Leiharbeiter und Beschäftigte mit Werksverträgen gleichermaßen gelten.

Von Frank Pawlowski