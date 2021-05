Wildau

Sport im Lockdown ist für viele zur Herausforderung geworden. Die meisten Freizeiteinrichtungen sind geschlossen und aufgrund von Homeoffice und Kontaktbeschränkungen verbringen viele den Großteil ihrer Zeit in den eigenen vier Wänden.

Zudem sind Fitnessstudios derzeit zu und Training in kleinen Gruppen kann nur unter Auflagen stattfinden und dann auch nur draußen. Für viele Erwachsene ist es da schon schwer, sich zu mehr Bewegung zu motivieren. Kindern geht es da nicht anders, dabei ist Sport gerade für sie wichtig, denn durch Bewegung lernen sie spielerisch ihre Umgebung kennen und schulen ihre Motorik.

Stephan Krause trainiert seit über 25 Jahren ehrenamtlich den Nachwuchs unter anderem mit seiner Jugendfußball-Akademie und weiß um die Bedeutung des Sportes für Kinder. Um auch die Kleinsten fördern zu können, rief der Trainer die Sport-Lehr-Schmiede ins Leben.

Indooraktivitäten noch nicht möglich

Dort sollen bereits Kleinkinder ab dem Alter von zwei Jahren die Möglichkeit haben, an pädagogischen Sportaktivitäten teilzunehmen, um spielerisch ein besseres Gespür für Bewegung und ihren Körper zu bekommen.

Zentral gelegen in der Schwarzkopffstraße in Wildau ist mittlerweile das Sportzentrum für Kinder- und Jugendliche entstanden. Für die Ausbaumaßnahmen hatte Krause zu Beginn des Jahres eine Crowdfundingaktion gestartet, um eine planmäßige Eröffnung zu gewährleisten (MAZ berichtete).

Die Welle der Solidarität, die ihn daraufhin erreichte, überwältigt den Trainer nach wie vor. „Ich bin allen so dankbar für die Spenden“, sagt Stephan Krause. Doch der Lockdown dauert weiterhin an und auch wenn die Kursräume bereits fertiggestellt sind, bleiben diese vorerst leer.

Stephan Krause bei der Arbeit mit Kindern. Der Wildauer trainiert Kinder und Jugendliche in seiner Sport-Lehr-Schmiede Quelle: privat

„Wir sind gebeutelt dadurch, dass keine Indooraktivitäten stattfinden können“, erklärt Krause. Doch als Optimist und Unternehmer mache er sich viele Gedanken über Alternativangebote. So bietet er beispielsweise Einzelkurse an, für die er unzählige Anfragen bekomme.

Daneben finden kleine Gruppenaktivitäten draußen statt. Sowohl die Kinder-Sport-Kurse für Anfänger ab 2,5 Jahren und für Fortgeschrittene ab 4 Jahren als auch Yoga-Kurse können derzeit besucht werden. Zur Kontaktnachverfolgung kann dies jedoch nur unter Vorabanmeldung draußen und kontaktlos stattfinden.

Auf der Festwiese am Hockeyplatz in Königs Wusterhausen findet aktuell eine freie „Spiel und Spaßstunde“ statt, bei denen die ganz Kleinen pädagogisch mobilisiert werden. „Der Spaß steht dabei im Vordergrund“, betont Stephan Krause. In erster Linie gehe es darum, dass die Kinder sich bewegen, denn es sei spürbar, dass die Kinder im Lockdown aufgedrehter sind durch den fehlenden sportlichen Ausgleich, so der Trainer weiter.

Eröffnungsfeier für Kinder- und Jugendsportzentrum verschoben

Zudem hätten einige Kinder durch die Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen bereits Berührungsängste entwickelt. „Wenn man das sieht, geht das nicht spurlos an einem vorbei.“ Um das Angebot entsprechend den geltenden Schutzmaßnahmen anzupassen, informiere er sich regelmäßig. „Wir versuchen alles, was geht und dann freuen wir uns auf eine schöne Zeit im Sommer“, so Krause.

Für die Sport-Lehr-Schmiede hat der Coach viele neue Ideen, wie beispielsweise einen Indoor-Ninja-Parkour. Darüber hinaus ist Stephan Krause noch auf der Suche nach qualifizierten Fachleuten für Zumba-Fitness und Kindertanzkursen.

Trotz Lockdown kann der Sportcoach sich über einen kleinen Meilenstein freuen. Am 3. Mai eröffnete sein ältere Sohn Nico Haase seine an das Sportzentrum angegliederte Physiotherapiepraxis für Amateur- und Leistungssportler. Die Eröffnungsfeier musste coronabedingt ausfallen, soll aber nachgeholt werden, sobald es die Lage wieder zulässt.

Von Joice Nkaigwa