„ÜberLagert: Zwangsarbeit in Wildau“ – unter diesem Motto haben sich Schüler der Ludwig-Witthöfft-Oberschule in einem Projekt mit der Geschichte der NS-Zwangsarbeit beschäftigt. Betreut wurden sie dabei von dem Sozialarbeiter Lars Ulbricht. Der 43-Jährige will mit seiner Arbeit dazu beitragen, das dunkle Geschichtskapitel stärker in die Öffentlichkeit zu rücken.