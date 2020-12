Wolzig

Der Weihnachtsbaum auf dem Dorfplatz in Wolzig ist festlich geschmückt. Im vom Heimatverein des Ortes betriebenen Bürgerhaus „Alte Kaufhalle“ aber fehlt coronabedingt der weihnachtliche Glanz. Während dort sonst im Advent vor allem für die Weihnachtsfeiern die Tische festlich gedeckt sind, präsentiert sich jetzt nur ein gähnend leerer Saal. Die Kerzen in den von Thomas Wolff in seiner Freizeit gedrechselten großen und kleinen Kerzenständern leuchten in diesem Advent nicht. Die von ihm gedrechselten kleinen Tannenbäume für eine hübsche Weihnachtsdekoration stehen feinsäuberlich in Kartons verpackt auf dem Hängeboden des geschlossenen Bürgerhauses. Weihnachtsfeiern, Eisbeinessen - alles abgesagt.

Ehrenamtliches Engagement

Den Elektromeister stimmt das ein wenig traurig, aber er trägt es mit Fassung. Im Wolziger Heimatverein, in dem er sich seit seiner Gründung vor fast 20 Jahren engagiert, gibt es schließlich immer Arbeit. Egal, ob hübsche Fensterbilder ausgesägt, Engel gedrechselt oder Regale für die kleine Wolziger Bibliothek im Bürgerhaus benötigt werden, der 56-Jährige zögert nicht lange, holt sein Werkzeug raus und los geht’s. „Wenn jeder ein bisschen etwas macht, fühlen sich schließlich alle wohler“, verliert er für sein Engagement nicht viele Worte.

Anzeige

„Der Thomas hat goldene Hände und hilft, wo er kann. Und das, ohne jemals auch nur einen Cent dafür zu verlangen“, sagt Rosemarie Kuschawa, die seit Jahren ehrenamtlich Regie im Bürgerhaus führt. Schon als junger Mann baute er sich in der DDR eine eigene Drechselbank. „Die Arbeit mit Holz macht mir Spaß und bildet einen schönen Ausgleich zu meinem Job bei der Edis Netz, wo ständig Termindruck herrscht“, sagt der gebürtige Wolziger.

Das Tüfteln und Bauen hat er von seinem Vater, einem gelernten Maurer, geerbt. Außerdem bereitet Thomas Wolff anderen gern eine Freude - und das natürlich mit etwas Selbstgefertigtem. Die vier Söhne und drei Enkelkinder konnten sich schon über Räucherhäuschen, Sterne oder Puzzlespiele aus Holz freuen. Wöchentlich mindestens fünf bis sechs Stunden verbringt Thomas Wolff in seiner kleinen Hobbywerkstatt. Vorausgesetzt, es läuft alles normal und der Elektromeister muss auch an Sonn- und Feiertagen keine Störungen im Stromnetz beheben.

Ein fester Termin für Frauen und Männer in Wolzig

Schon seit Jahren ist für Thomas Wolff allwöchentlich der Treff der Dienstagsrunde im Bürgerhaus, dem alten Konsum des Ortes, ein fester Termin. An diesem Tag engagieren sich Wolziger Frauen und Männer aus allen Altersgruppen, um ihr Bürgerhaus mit dem großen Grundstück ehrenamtlich in Schuss zu halten. Hier werden gemeinsam Hecken beschnitten, Rasen gemäht, Putzaktionen gestartet oder Holz gehackt, weil das Bürgerhaus - selbst wenn es jetzt geschlossen ist - ausschließlich mit Holz befeuert wird.

Die Runde umfasst etwa 20 Männer, die sich in diesem Jahr kurz vor dem zweiten Lockdown im November sogar noch ein Extra-Bierchen gönnen konnten. Trotz Corona gelang es ihnen, in diesem Jahr im Bürgerhaus einen gemütlichen Raum für „das Feierabendbier“ der Dienstagsrunde auszubauen. „Hier hat jeder gemacht, was er kann“, sagt Thomas Wolff. Dieter Elfenbein beispielsweise plante und kalkulierte den Ausbau des Raumes, Rainer Kolosser übernahm die Elektro- und Alexander Hönow die Malerarbeiten, Dieter Schönfeldt baute die Küche ein und Frank Reinicke verlegte die Fliesen. Selbst ein großes Wandbild vom Wolziger See fehlt in dem neuen Treff der Dienstagsrunde nicht. Pläne für das nächste Jahr haben die Männer hier auch schon geschmiedet. Dann soll der bisher stockdunkle Parkplatz vor dem Bürgerhaus „Alte Kaufhalle“ direkt an der Wolziger Brücke mit Lampen versehen werden.

Von Franziska Mohr