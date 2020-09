Königs Wusterhausen

In einem Film- & Medien-Workshop und Objekt- & Bühnenbau unter dem Motto Drahtlos – Grenzenlos haben Kinder und Jugendliche von 9 bis 17 Jahren die Möglichkeit, sich auf den Spuren der Rundfunk-Pioniere zu bewegen.

Entdecken, Erfinden und Erforschen, dem unbeirrten Festhalten an einer Idee, um Versuch und Irrtum, um eine Vision, darum geht es in dem Projekt, das der Kulturbund Dahme-Spreewald auf den Weg gebracht. Ausgangspunkt für die Entstehung des Projektes sind 100 Jahre Rundfunkgeschichte.

Entstehungsgeschichte des Rundfunks

Die Teilnehmer haben an mehreren Wochenenden und in den Herbstferien die Gelegenheit, sich mit der Entstehungsgeschichte des Rundfunks mit Mitteln der Künste zu beschäftigen.

Wie hat drahtlose Kommunikation die Welt verändert, welche Rolle hat dabei Königs Wusterhausen gespielt und welche Spuren lassen sich in der Stadt noch finden, so die Forschungsmission für die Teilnehmer.

„Da geht es um viel mehr, als das technische Verständnis. Gerade in dieser langen Corona-Isolationszeit ist es uns wichtig, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten“, sagt Mira Ebert. Die Regisseurin hat gemeinsam mit Theaterpädagogin Renate Müller-Schäfer das Projekt konzipiert und werden den Film- und Medien-Workshop durchführen. Für Objekt- und Bühnenbau konnte die Bühnenbildnerin Friederike Meese gewonnen werden. Mira Ebert, die in Zeuthen aufgewachsen ist, verrät, dass für sie der Funkerberg immer nur „Berg und Mast“ war. „Jetzt nachdem ich mich mit dem Projekt beschäftigt habe, bin ich total fasziniert, was der Funkerberg eigentlich bedeutet“, sagt sie und das hier die Kinder und Jugendlichen die Gelegenheit haben, den Bogen zu spannen, von den eigenen jüngsten Erlebnissen in der Corona-Zeit zurück zu den Anfängern der drahtlosen Kunst. „Und wenn es durch aktuelle Corona-Hygieneschutzregeln analog nicht mehr geht, dann steigen wir eben auf die digitale Ebene um“, so Ebert.

Abschlusspräsentation am 24. Oktober

Laut, leise, bunt und kreativ soll daran erinnert werden, wie der Rundfunk auf die Welt kam. In einer Abschlusspräsentation am 24. Oktober kann sich dann das Publikum davon überzeugen.

Termin: 12. September von 10 bis 15 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Königs Wusterhausen, Fontaneplatz 12, Anmeldung unter drahtlos-grenzenlos@web.de oder telefonisch unter 01 76/50 77 31 49 Weitere Termine: 26. 9., 4. 10. und 12.10. bis 24.10. ( Herbstferien) Die Teilnahme ist kostenlos.

Von Gerlinde Irmscher