Zeesen

Anwohner der Schütte-Lanz-Straße in Zeesen wurden in der Nacht zum Montag von der Alarmanlage eines Mercedes-Lkw aufgeschreckt. In die Zugmaschine war aufgebrochen worden.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Täter haben versucht, das Fahrzeug anzuwerfen und zu stehlen. Dem Fuhrunternehmen entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Kriminaltechniker sicherten Spuren am Tatort.

Von MAZonline