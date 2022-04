Zeesen

Die Polizei wurde am Dienstagmorgen über eine Verkehrsgefährdung durch einen „Beinaheunfall“ in der Dorfstraße in Zeesen informiert. Offenbar hatte ein BMW-Fahrer beinahe einen Bus touchiert und war dann zu einem Baustellengelände weitergefahren.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Beamte kontrollierten den 44-Jährigen. Er war mit einem Atemalkoholwert von 1,37 Promille unterwegs, so dass ihm zur Sicherung von Beweisen in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Bereits am Montagabend hatte ein Test positiv auf Kokain reagiert – bei einem 31-jährigen VW-Fahrer in der Karl-Liebknecht-Straße. Der Mann musste die Beamten zur Abgabe einer beweissichernden Blutprobe ins Krankenhaus begleiten. Die Ermittlungen laufen.

Bestensee: Unbekannte schrauben Katalysator ab

Unbekannte machten sich in der Nacht zum Dienstag an einem VW in der Friedensstraße in Bestensee zu schaffen. Sie versuchten, den Katalysator zu entwenden. Dabei wurden sie jedoch gestört und flüchteten mit einem Pkw. Die Fahndung blieb ergebnislos. Es entstand Sachschaden.

Lesen Sie auch:

Wernsdorf: Ralf Möller züchtet Dahlien aus Passion

LDS und TF: Aktuelle Ausstellungen in der Region

Gegen 5.30 Uhr erfuhr die Polizei, dass Unbekannte den Kat eines Opel in der Mozartstraße abmontiert hatten. Der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Zeuthen: Brand von Heideland gelöscht

In Zeuthen stand am Montagnachmittag rund ein Hektar Wald- und Heideland in Flammen. Ein Übergreifen auf angrenzende Wohnhäuser konnte die Feuerwehr verhindern. Der Schaden beziffert sich auf mehrere Tausend Euro. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet.

Von MAZonline