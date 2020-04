Zeesen

Polizeibeamte stoppten am Dienstag in den Abendstunden einen Pkw in Zeesen. Dessen Fahrer war offenbar berauscht unterwegs gewesen. Der Drogenvortest bei dem 44-Jährigen reagierte positiv auf Kokain. Zur Beweissicherung musste der 44-Jährige eine Blutprobe abgeben. Es wurden die entsprechenden Verfahren eingeleitet und dem Pkw-Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt.

Von MAZonline