Zeesen: Bibliothek wieder geöffnet

Zeesen

Die Ortsteilbibliothek in Zeesen ist ab sofort wieder für Nutzerinnen und Nutzer geöffnet, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus Königs Wusterhausen. Nach einer mehrmonatigen Renovierung wurden die Räume in der Karl-Liebknecht-Straße 55 am Montag der Öffentlichkeit präsentiert.

Neue Onlinemöglichkeiten in Zeesen und Königs Wusterhausen

Doch nicht nur die Bibliotheksräume haben sich verändert, sondern auch das Angebot. Denn ab sofort bietet die Bibliothek alle modernen Annehmlichkeiten: Der Gesamtbestand der Königs Wusterhausener Stadtbibliothek von 55 000 Medien steht den Zeesener Nutzerinnen und Nutzern nun über die computergestützte Ausleihe zur Verfügung. Man kann von zuhause aus den Bibliotheksbestand recherchieren und sehen, ob bestimmte Medien vorhanden sind. E-Books und E-Audios können aufs Tablet, den PC, das Smartphone oder auf den E-Book-Reader geladen werden. Außerdem kann jeder bequem sein Nutzerkonto verwalten, Ausleihfristen verlängern und Vorbestellungen tätigen. Mit dem Bibliotheksausweis können die Datenbanken der Stadtbibliothek, wie Brockhaus und Munzinger, kostenlos genutzt werden.

Schülerinnen und Schüler haben kostenlosen Zugang zur Schülerhilfe des Brockhaus-Verlages, um online Mathematik, Englisch, Französisch sowie Deutsch und Latein zu üben. Für Kinder stehen mehr als 8000 interaktive Bücher, Hörbücher und E-Books bereit. Die Renovierungsarbeiten begannen im August vergangenen Jahres und wegen pandemiebedingter Lieferengpässe, zum Beispiel bei Möbeln, war die Bibliothek länger geschlossen als geplant.

Renovierung der Bibliothek ohne Mitarbeiterhilfe unmöglich

Bei der Besichtigung am Montag betonte Ute Köhler, Leiterin der Stadtbibliothek Königs Wusterhausen, dass ohne das Bibliotheksteam die Renovierung nicht möglich gewesen sei. Die überwiegend ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen räumten die Zimmer aus und richteten zum Schluss wieder alles her. „Ein weiterer Dank gilt auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtbibliothek, die während des Lockdowns alle Bestände gesichtet und in die Datenbank der Stadtbibliothek eingearbeitet haben“, so Ute Köhler.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für die jüngsten Bibliotheksbesucherinnen und -besucher gab es am Tag der Wiedereröffnung ein kleines Programm, bei dem unter anderem Zauberer Jan Gerken für staunende Kinderaugen sorgte. Die Bibliothek in Zeesen ist Montag und Mittwoch von 15 bis 17 Uhr geöffnet.

Von MAZonline