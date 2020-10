Zeesen

Ein polizeilich bereits bekannter Mann ist in Zeesen berauscht am Steuer eines Wagens erwischt worden. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle war er per Drogenschnelltest auf seine Fahrtüchtigkeit überprüft worden. Der Test reagierte positiv auf die Stoffgruppe Cannabis. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Von MAZonline