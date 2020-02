Zeesen

Im Gewerbepark in Zeesen wurde am Sonntag ein verschlossener Tresor mit Aufbruchspuren gefunden. Aussagen der Polizei zufolge waren in den frühen Morgenstunden Unbekannte in die Geschäftsräume eingedrungen und hatten vergeblich versucht, den Stahlschrank zu öffnen. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort zahlreiche Spuren.

Von MAZonline