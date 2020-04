Zeesen

Am Sonntagnachmittag wurden betrügerische Handwerker gemeldet, von dem ein Bewohner in der Friedensstraße betroffen war. Die Täter boten preisgünstige Bauarbeiten an Haus und Grundstück an und hatten den Eigentümer zu einer Anzahlung veranlasst. Die Arbeiten wurden unzureichend durchgeführt. Zudem waren hochwertige Werkzeuge gestohlen worden. Inzwischen ermittelt die Kriminalpolizei.

