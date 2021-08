Zeesen

Am Samstagmorgen hat der Eigentümer der Firma Gartenzebra in Zeesen einen Diebstahl angezeigt. Unbekannte Personen haben am Freitagnachmittag die vor der Firma abgestellten Arbeitsgeräte entwendet. Dabei handelte es sich um eine Rüttelplatte und einen Betonstampfer.

Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 3400 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline