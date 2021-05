Zeesen

Das abbruchreife Sender-Gelände in Zeesen taugte in der jüngeren Vergangenheit für wenig Sinnvolles. Zuletzt wurde es 2015 als Kulisse für die Fernsehshow „Newtopia“ genutzt, deren Teilnehmer auf ein denkbar primitives Zivilisationsniveau zurückgeworfen werden sollten. Zumindest dafür war das Areal aus Wald, Buschwerk und verfallenen Sendehallen perfekt. Spätere Pläne, dort eine Kultur- und Partystadt zu errichten, scheiterten. Der jetzige Eigentümer – die KW Grundbesitz GmbH – will aber das Gelände revitalisieren und dort eine Siedlung bauen – oder einen neuen Stadtteil, wie Investor Gilbert Dübell es im Ausschuss für Stadtentwicklung nannte.

Die groben Umrisse des Vorhabens: 200 Grundstücke, 80 Prozent davon mit Einfamilienhäusern bebaut, der Rest mit Mehrfamilienhäusern. Dazu ein kleines Zentrum mit Geschäften, gegebenenfalls eine Kita oder eine Schule. Die vorhandenen Bäume sollen so weit wie möglich bleiben, es sollen auch neue nachgepflanzt werden. „Es könnte ein grünes Paradies werden“, sagte Dübell.

Straßen gewunden wie Tintenfisch-Arme

Der Charme, den im Ausschuss aber auch im Ortsbeirat viele sahen, ergibt sich aus der Anlage, die das Architektenbüro Specht und Kaleja entworfen hat. Die Straßen sollen so angelegt werden, dass sie wie Arme eines Tintenfischs sternförmig und gewunden vom zentralen Platz ausgehen und in Sackgassen enden. Architekt Robert Specht: „So verhindern wir Durchgangsverkehr.“ Der Ortsbeirat hat sich dem Projekt offen gegenüber gezeigt.

Ein Problem gibt es jedoch. Das ehemalige Telekom-Gelände ist bislang nicht als Bauland ausgewiesen. Es gilt als Wald. Auch der Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg sieht es als Freiraum vor. Das heißt: Die Hürden für eine Bebauung sind hoch. Vor allem ist zunächst eine politische Entscheidung der Stadt Königs Wusterhausen nötig, ob auf diesem Gelände weitere Bauflächen für 200 Häuser und damit für bis zu 1000 Menschen Platz geschaffen werden soll. Erste Zweifel daran wurden im Ausschuss bereits geäußert. „Ich gehe davon aus, dass in Zeesen an anderer Stelle noch mehrere hundert Hektar Fläche bebaubar sind“, sagte etwa SPD-Mann Christian Franzke.

Zeesen wächst auch ohne Siedlung um bis zu 40 Prozent

Laut Bildungentwicklungsplan, der in dieser Woche vorgestellt wurde, gehört Zeesen tatsächlich zu den Ortsteilen mit dem größten Potenzial. Bis 2040 soll der Ortsteil demnach um rund 2300 Einwohner wachsen. Angesichts von rund 5800 Menschen, die heute in Zeesen leben, wäre das eine Zunahme um 40 Prozent. Würden noch eine Waldsiedlung mit 1000 Einwohnern hinzukommen, wäre Zeesen deutlich größer als etwa die Gemeinden Heidesee, Bestensee oder Schulzendorf – und hätte auch einen entsprechenden Bedarf an verkehrlicher und sozialer Infrastruktur.

„Am Ende ist das eine Grundsatzentscheidung, inwieweit die Stadt sich dort hinein entwickeln möchte“, sagte Gregor Borg aus der Bauverwaltung. Er wies darauf hin, dass auch der jetzige Standort der Geflügelbetriebe, der nur rund 500 Meter vom Sender-Gelände entfernt liegt, langfristig als Wohnbaugebiet vorgesehen ist.

