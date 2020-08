Zeesen

Die Mitarbeiterin einer Bäckerei bemerkte am Morgen des vergangenen Sonntags in Zeesen, dass unbekannte Diebe in der Bäckerei eingebrochen sind. Die Täter brachen eine Tür des Gebäudes gewaltsam auf. Dann entwendeten die Diebe die Tageseinnahmen, welche sich in einer Geldkassette befanden. Durch den Raub entstand der Bäckerei ein Gesamtschaden in Höhe von 3500 Euro. Die Polizei ermittelt.

Von MAZonline