Zeesen

Schmidt-Reisen ist ein Name in der Region um Zeesen und nicht Wenige buchen ihre Reisen hier. Vorerst sind noch alle geplanten Reisen bis Ende März abgesagt. Der Reiseveranstalter hofft darauf, ab dem Frühjahr wieder Reisewünsche erfüllen zu können. „Wir möchten wieder starten aber mit Bedacht“, erklärt Armin Schmidt

Alles zu tun, dass sich die Gäste sicherer fühlen können und dass ihre Bedenken sich bei Mitreisenden anstecken zu können nach und nach in den Hintergrund treten, hat sich Schmidt-Reisen auf die Fahnen geschrieben. „Als erster Reiseveranstalter Berlin-Brandenburgs geben wir unseren Reisegästen künftig ein sicheres Gefühl an Bord“, erklärt Armin Schmidt. Durch den Einbau eines von der Daimler AG neu patentierten Hochleistungs-Partikelfilter-Systems ist dies möglich. Alle zwei Minuten ist ein kompletter Luftaustausch im gesamten Fahrgastraum gewährleistet. Der mehrstufige Aufbau des Filtersystems ermöglicht neben der Abscheidung der Vieren ebenso eine verlässliche Rückhaltung von Bakterien. Diese Kombination bietet die größtmögliche Sicherheit für Reisende hinsichtlich eines Infektionsrisikos durch biologische Gefahrenstoffe - insbesondere auch Covid-19.

Umsatzverlust von 86 Prozent im Jahr 2020

Auf die Frage wie hart traf Sie Corona antwortet Armin Schmidt: „Betrachtet man unser Unternehmen, dann traf uns die Pandemie samt deren Einschränkungen sehr hart. Wir als Reiseveranstalter haben einen Umsatzverlust von 86 Prozent im letzten Jahr hinnehmen müssen“. Vor dem ersten Lockdowns im Februar hatte man einen richtigen Reise-Boom zu verzeichnen. Mit der Schließung Mitte März musste der Betrieb gänzlich eingestellt werden. Im Sommer schöpfte man schließlich wieder Hoffnung, auch wenn der ganz große Ansturm, den man aus den Jahren davor gewohnt war, ausblieb. Doch spätestens mit Beginn des zweiten Lockdowns wuchsen die Sorgen wieder.

Schmidt-Reisen hat derzeit 24 Mitarbeiter. Viele der Touristiker sowie alle Reisebusfahrer befinden sich in Kurzarbeit. Nun hofft man auf einen baldigen Neustart. „Seit letzter Woche kehren wir vorsichtig zurück in den Beratermodus“, so Schmidt. Die Beratungshotline ist besetzt und es werden wieder Reisewünsche entgegengenommen. Das sei ein tolles Gefühl. Es gilt der aktuelle Reisekatalog. Mit objektiven Erfahrungen und aktuellen Informationen aus den Zielgebieten soll Vertrauen geschaffen werden.

Von Gerlinde Irmscher