Zeesen

Seit Samstagnacht ermittelt die Kriminalpolizei zu einer Körperverletzung, die in der Spreewaldstraße in Zeesen verübt wurde. Wie der Polizei kurz vor Mitternacht gemeldet wurde, war ein verbaler Streit zwischen einem Anwohner und einer Personengruppe eskaliert. Ein 19-Jähriger hatte dabei dem 38-Jährigen ins Gesicht geschlagen, bevor die Gruppe flüchtete. Der alkoholisierte Beschuldigte (1,79 Promille) wurde festgehalten und in Gewahrsam genommen. Im Zuge weiterer Ermittlungen wurden die beiden anderen Beteiligten durch Zeugen wiedererkannt. Gegen die drei Männer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Von MAZonline