Zeesen

Am Sonntagnachmittag hatte ein Mann in die Karl-Liebknecht-Straße in Zeesen auf einem Gewerbegrundstück randaliert. Wenig später fanden Polizisten ihn bei einer Tankstelle in der Nähe. Der 30-Jährige war der Polizei bereits bekannt. Er war offensichtlich berauscht und leistete erheblichen Widerstand. Die Beamten nahmen ihn nach ärztlicher Untersuchung in Polizeigewahrsam.

Von MAZonline