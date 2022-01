Zeesen

Beamte hielten am frühen Neujahrsmorgen einen Pkw-Fahrer (34) in der Karl-Liebknecht-Straße in Zeesen an: Er stand unter dem Einfluss von Amphetaminen. Eine Fahrerlaubnis besaß er nicht, da ihm diese bereits behördlich versagt wurde. Am Auto waren gestohlene Kennzeichen angebracht. Im Kofferraum lagen verschiedene Gegenstände sowie andere Kennzeichen – vermutlich alle gestohlen.

Von MAZonline