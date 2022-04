Zeesen

Die Polizei fahndet nach der Autofahrerin, die am frühen Mittwochnachmittag in der Zeesener Karl-Liebknecht-Straße zu einem Baumarkt-Parkplatz abbog und dabei einen 13-Jährigen auf dem Radweg übersehen hat. Der Junge stürzte bei seinem Ausweichmanöver und wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun gegen die bislang unbekannte Unfallverursacherin wegen des Verdachtes der Unfallflucht.

Pätz: Mann mit gestohlenem Auto erwischt

Einen Autodieb stellten Fahnder von Bundes- und Landespolizei am frühen Donnerstagmorgen auf der A 12 zwischen den Anschlussstellen Müllrose und Frankfurt (Oder) West. Ein 38-jähriger Pole war in einem in Pätz gestohlenen VW Tiguan unterwegs. Eine Fahrerlaubnis besaß der Mann nicht, außerdem hatte er Amphetamine und Opiate intus.

Skoda-Fahrer in Schönefeld unter Drogen am Steuer

Berauscht war ein Skoda-Fahrer am Mittwoch gegen 22.30 Uhr in der Karl-Marx-Straße in Schönefeld unterwegs. Der Drogenvortest wies auf Amphetamine hin. Zur Beweissicherung folgte eine Blutprobe. Gegen den 37-Jährigen wird ermittelt. Sein Auto musste er stehen lassen.

Zernsdorf: Mann bei Brand in Wohnhaus verletzt

Bei einem Brand am Donnerstag morgen in einem Wohnhaus in der Karl-Marx-Straße in Zernsdorf wurde ein 58-jähriger Bewohner verletzt. Ein defektes Elektrogerät in der Küche hatte Feuer gefangen. Die Wohnung ist – nach gründlicher Lüftung – weiterhin bewohnbar.

Von MAZonline