Zeesen

Am Montag stießen zur Mittagszeit in die Straße Am Gewerbepark in Zeesen ein Pkw und ein Fahrradfahrer zusammen. Dabei wurde der 62-jährige Radfahrer schwer verletzt und musste im Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Der Sachschaden wird auf einige hundert Euro geschätzt. Laut Aussagen der Polizei war der Grund für den Unfall das Missachten der Vorfahrtsregelung.

Von MAZonline