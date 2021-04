Zeesen

Liegt ein Bauprojekt auf einem Bodendenkmal, so muss der Bauherr gemäß des Gesetzes zum Schutz und der Pflege der Denkmale und Bodendenkmale im Land Brandenburg eine archäologische Baubegleitung veranlassen. So geschehen auch auf der Baustelle der Grundschule in Zeesen. Die Fläche auf der gebaut wird liegt im nördlichen Teil des eingetragenen Bodendenkmals „Mittelalterlicher Dorfkern Zeesen“.

Feldsteinfundamente von drei Gebäuden

In einem 700 Quadratmeter großen Bereich sind direkt unter dem Oberboden Feldsteinfundamente von drei Gebäuden aufgetaucht. Dabei handelt es sich um ein circa 10 mal 15 Meter großes Wohnhaus an der Straßenseite mit zwei Kellerräumen und zwei östlich liegenden kleineren Nebengebäuden. Es ist anzunehmen, dass die Baureste auf Arbeiterwohnungen des Gutes Zeesen zurückgehen. Sie wurden um die Mitte des 19. Jahrhunderts errichtet und in den 1970er Jahren abgerissen. Im Hofbereich zwischen den Hausgrundrissen sind zwei Brunnenbefunde aufgetaucht, wobei der südliche Brunnen eine ziegelgemauerte Röhre mit Lehmverfugungen zeigt. Der zweite Brunnen scheint nach den derzeitigen Befunden einige hundert Jahre älter sein. Eine intensivere archäologische Untersuchung könnte Aufschluss bringen, ob er in die Gründungsphase des Dorfes (Ersterwähnung von Zeesen 1542) zu datieren ist.

„Da wir uns im Bereich eines Bodendenkmals befinden sind die Entdeckungen aufgrund vorheriger Erkenntnisse für uns nicht überraschend“, erklärt Grabungsleiter Curt Hilbrig. Bevor die Funde abgetragen werden, werden sie vermessen, fotografiert und dokumentiert.

Archäologische Baubegleitung

Die archäologische Baubegleitung auf der Baustelle der Grundschule in Zeesen hat die Firma „Archäo Kontrakt“ übernommen. Sie wurde Anfang der 90er Jahre von Renate Patzschke gegründet. 1996 hat Michael Böhm aus Niederlehme als Mitarbeiter bei Archäo Kontrakt angefangen. Die Arbeit als Grabungstechniker und archäologischer Mitarbeiter hat ihm Spaß gemacht. Als die Firmengründerin im letzten Jahr in den Ruhestand gehen wollte, stand die Frage auflösen oder eine Nachfolge finden. Dass die Arbeit fortgeführt werden sollte, schließlich hatte sich Archäo Kontrakt in den Jahren einen guten Namen gemacht, stand für Michael Böhm außer Frage: „So habe ich die Firma übernommen und von Berlin nach Brandenburg geholt“. Natürlich habe er sich das gründlich überlegt. „Es ist schon eine andere Herausforderung, ob man Mitarbeiter ist oder die Verantwortung für das Unternehmen trägt“, sagt Böhm.

Mit einem Stamm von freien Mitarbeitern, wie Grabungstechnikern und Helfern, auf die er sich verlassen kann, steht die archäologische Fachfirma Bauherrn für die Untersuchung und Dokumentationen von Bodendenkmalen zur Seite.

Von Gerlinde Irmscher