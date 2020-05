Schulneubau soll in diesem Jahr beginnen

Zeesen

In der jüngsten Sitzung des Zeesener Ortsbeirates hat die Verwaltung der Stadt Königs Wusterhausen den Planungsstand des Grundschulneubaus in Zeesen vorgestellt und dabei auch den Termin- und Kostenrahmen genannt. In diesem Zusammenhang wurde auch darauf hingewiesen, dass der bisher unbestätigte Stadthaushalt für das Jahr 2020 keine Auswirkung auf die Umsetzung der Maßnahme hat. Die notwendigen Haushaltsmittel stehen laut Verwaltung zur Verfügung.

Bis Ende November dieses Jahres soll die temporäre Container-Anlage errichtet sein, in der die Schul- und Hortkinder für die Dauer der Baumaßnahme untergebracht sind. Im Anschluss erfolgen bauvorbereitende Maßnahmen wie Baumfällungen und der Rückbau der Bestandsgebäude. Die Fertigstellung des Schulneubaus ist für Ende Dezember 2022 geplant. Danach wird bis August 2023 das Mehrzweckgebäude umgebaut.

Abschließend soll dann das Gebäude in der Fasanenstraße 107 als Bürgerhaus genutzt werden. Bereits in diesem Jahr soll zur besseren Barrierefreiheit ein ein Aufzug angebaut werden.

In Zeesen wartet man seit Jahren auf den Schulneubau. In den vergangenen Jahren hatten Einwohner und Ortspolitiker wiederholt ihren Unmut über die lange Planungszeit geäußert.

