Zeesen

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Zeesen sind am Sonnabend fünf Mitglieder einer Familie verletzt worden. Die Familie war auf der B179 in Richtung Königs Wusterhausen unterwegs. Als Vater, der am Steuer des Wagens saß, von seinem Kleinkind auf der Rückbank abgelenkt wurde, drehte er sich um. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug.

Der Wagen kam von der Straße ab und stieß gegen einen Straßenbaum. Vater, Mutter, Kind, Oma und Opa wurden zum Teil schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Von MAZ-online