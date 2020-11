Zeesen

Weil er sich bei einer Verkehrskontrolle auffällig verhielt, wurde bei einem Segway-Fahrer am Samstagabend in der Bürgerswalder Straße in Zeesen ein Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf die Stoffgruppe Amphetamine. Bei dem 41-jährigen Mann wurden weitere verbotene Drogen aufgefunden. Bei der im Rahmen des Streifendienstes durchgeführten Kontrolle wurde aber zumindest auch festgestellt, dass das Elektrofahrzeug ordnungsgemäß mit einem Versicherungskennzeichen versehen war. Der Mann muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahren unter Einfluss von Drogen verantworten. Weiterhin wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und die Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

Von MAZonline