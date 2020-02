Zeesen

An der Bushaltestelle in der Spreewaldstraße in Zeesen wurde am Dienstagnachmittag ein Mädchen verletzt. Nach dem Aussteigen aus dem Bus war die Siebenjährige auf die Fahrbahn getreten und stieß mit einem Pkw zusammen. Sowohl der Autofahrer wie auch das Kind wurden von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt noch zum genauen Hergang des Unfalls.

Von MAZonline