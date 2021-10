Zeesen: Silberner Meisterbrief für Frank Haarmann

Zeesen

Die Handwerkskammer Cottbus hatte am 8. Oktober zum 30. Tag des Meisters ins Stadion der Freundschaft in Cottbus eingeladen. Neben der Freisprechung von Gesellen und der Übergabe von „Jungmeisterbriefen“ stand auch die Übergabe der „Silbernen Meisterbriefe“ auf dem Programm. Diese Ehrenurkunde erhalten Handwerksmeister, die vor 25 Jahren ihre Prüfung abgelegt haben. Einer von ihnen war Maler- und Lackierermeister Frank Haarmann aus Zeesen.

Lesen Sie auch Vom Hofladen bis zum Energieerzeuger

„Die Erfahrungen, die ich in den 25 Jahren gemacht habe, möchte ich nicht missen, sowohl die positiven als auch die negativen“, sagt Frank Haarmann. Man habe sich schnell auf dem Markt etabliert. Schwierig war es, als Ende der 1990er-Jahre Hausbaufirmen, für die man gearbeitet hatte Konkurs anmeldeten. „Wir sind dann auf den Rechnungen sitzen geblieben“, berichtet Haarmann. Er liebt sein Handwerk: „Ich gehe gerne arbeiten. Wir schaffen und erhalten Werte für die Menschen und es ist schön, wenn man am Tagesende sieht, was man gemacht hat“.

Suche nach Ausbildungsplatz war nicht einfach

Frank Haarmann erinnert sich, dass es nicht so einfach war, eine Lehrstelle zu bekommen, als er die Schule beendet hatte. Etwas Handwerkliches sollte es sein. Damals wäre eventuell auch eine Ausbildung zum Fliesenleger in Frage gekommen. Aber dann hat es mit der Ausbildung bei der PGH des Malerhandwerks Wildau geklappt. „Aus heutiger Sicht ist alles in Ordnung, wie es gelaufen ist“, so Haarmann. Nachdem er 1987 ausgelernt hatte, begannen seine Gesellenjahre bei der PGH.

Mit Geduld bis zur Meisterprüfung

Später wechselte er zu Malermeister Helmut Lehmann in Zeesen. Gleich nachdem er ausgelernt hatte, war es sein Ziel den Meister zu machen, um sich dann selbstständig machen zu können. Allerdings forderte die damalige Handwerksordnung eine drei- oder mehrjährige Tätigkeit als Geselle, bevor die Meisterprüfung abgelegt werden konnte. „Als es dann endlich losgehen konnte, hat mich Helmut Lehmann unterstützt und mir keine Steine in den Weg gelegt“, sagt Frank Haarmann.

Firma im Umbruch

Auf der Meisterschule lernte er Ronald Heibeck kennen und als beide ihren Meisterbrief in der Tasche hatten, gründeten sie am 1. September 1996 ihre eigene Firma – die Malermeisterbetrieb GbR Ronald Heibeck und Frank Haarmann „Die Meistergilde“ mit Firmensitz in Berlin-Lichtenberg. Im Januar 2000 folgte die Eröffnung einer Zweigstelle in Berlin Rudow. Am 1. September 2001 kam es zur Verlagerung des Hauptsitzes von Berlin-Lichtenberg in die Zweigstelle nach Rudow. Gleichzeitig wurde eine Zweigstelle in Zeesen eröffnet. Aus gesundheitlichen Gründen scheidet Ronald Heibeck zum Ende des Jahres aus dem Unternehmen aus. Der Berliner Firmensitz wird aufgegeben und Frank Haarmann wird mit seinen zwei Gesellen von Zeesen aus den Handwerksbetrieb betreiben.

Von Gerlinde Irmscher