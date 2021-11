Zeesen

Es ist erst ein paar Tage her, dass der Zeesener Ortswehrführer Sven Hüttel gefragt wurde, ob in seiner Wehr jemand etwas Besonderes leistet? Seine Antwort lautete prompt: „Jeder meiner 38 Kameraden leistet etwas Besonderes.“ Und fast alle Zeesener dürften ihm zustimmen. Jährlich 120 bis 140 Einsätze – wohlgemerkt ausschließlich im Ehrenamt neben Beruf und Familie – sprechen hier eine deutliche Sprache.

Für den Informatiker aber, der seit Januar 2019 Regie im Zeesener Gerätehaus führt, kommen jährlich ehrenamtlich noch mindestens 200 Stunden für Absprachen, Einsatzberichte, persönliche Gespräche, das Aktualisieren von Personaldaten, kleinere Wartungen und nicht zuletzt das Koordinieren von Terminen obendrauf.

Das Schwierigste an seinem ehrenamtlichen Job sei der Erhalt des hohen Ausbildungsstandes der Kameraden. Zumal die Zeesener Wehr sowohl zur Brandschutzeinheit als auch zur Gefahrstoffeinheit des Landkreises gehört. Bei den großen Waldbränden in der Lieberoser Heide sowie rund um Trebbin waren die Zeesener Feuerwehrmänner und –frauen ständig gefragt.

Qualifiziertes Personal ist wichtig

Ähnlich verhält es sich bei Verkehrsunfällen mit LKW, die eine orangene Gefahrguttafel aufweisen. Hier wird zum Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt qualifiziertes Personal benötigt, das allein im Bereich der radioaktiven, biologischen und chemischen Stoffe (ABC-Gefahrstoffe) über eine zusätzliche Ausbildung von mindestens 70 Stunden verfügt.

Die Kameraden bei der Bekämpfung eines Waldbrandes in der Region. Quelle: FF Zeesen

Hilfreich sind Kenntnisse im ABC-Bereich aber auch bei möglichen Bränden in den Gefahrenschwerpunkten im Zeesener Gewerbegebiet, wozu beispielsweise der Baustoffhandel, die Schelchen GmbH oder die zahlreichen Zeesener Autowerkstätten gehören. „Bei all diesen Weiterbildungen müssen wir am Ball bleiben“, betont Hüttel. Und das, obwohl in der Pandemie viele Lehrgänge ausgefallen sind, die jetzt alle nachgeholt werden müssen.

Aufnahmestopp bei der Jugendfeuerwehr

Bei der Jugendfeuerwehr besteht derzeit ein Aufnahmestopp, weil die Kapazitätsgrenze hier gleich im doppelten Sinne erreicht ist. Das 2007 eröffnete Gerätehaus in der Seestraße ist Hüttel zufolge komplett ausgereizt, die Umkleiden für die Jugendlichen äußerst beengt. Außerdem mangelt es an Ausbildern für die Jugendwehr.

„Insgesamt aber können wir uns über unsere Ausstattung nicht beschweren“, betont der Ortswehrführer. Auch die Zusammenarbeit mit den hauptamtlichen Kräften in der KWer Wache funktioniere gut, wohlwissend, „dass wir sie brauchen und sie uns“. Dennoch benötige die Stadt Königs Wusterhausen Hüttel zufolge insgesamt dringend ein Konzept, wie sie sich bezüglich ihrer Wehren in den nächsten zehn bis 20 Jahren ertüchtigen will.

Problem: Tageseinsatzbereitschaft

Ein Problem ist und bleibt in der Zeesener Wehr die Tageseinsatzbereitschaft. „Bisher konnten wir dank Schichtdienst, Homeoffice oder Urlaub immer mit mindestens sechs Mann ausrücken. Der Knackpunkt aber ist, dass von uns nur zwei Feuerwehrleute direkt in Zeesen arbeiten“, sagt Hüttel. Als schwierig erweist sich angesichts der jungen Truppe mit einem Durchschnittsalter von 27,8 Jahren auch, dass der Ortsteil nur über sehr wenige und obendrein für Berufseinsteiger bezahlbare Mietwohnungen verfügt. Hier unterstützt die kommunale WoBauGe die Feuerwehr zwar sehr, aber ihre Wohnungen liegen eben nicht in Zeesen.

Gefreut hat sich der 39-Jährige, dass die Zeesener Wehr jetzt über ihren Facebook-Auftritt vier Quereinsteiger gewonnen hat, die in den Ort gezogen sind und obendrein schon ein gewisses Maß an Lebenserfahrung mitbringen. Das hilft insbesondere bei so schweren Einsätzen wie dem an der Schranke am Weidendamm, bei dem ein Fußgänger vom Zug erfasst und mitgeschleift wurde, oder dem Unfall mit zwei Minderjährigen, die ohne Fahrerlaubnis unterwegs frontal gegen einen Baum rasten und dies mit dem Leben bezahlten.

Einer der Quereinsteiger kam vom THW, während die anderen wirkliche Neulinge waren. Viel Luft nach oben sieht der Ortswehrführer noch beim Frauenanteil, der sich bislang nur auf zwei erstreckt. Mehr Weiblichkeit wäre willkommen.

Von Franziska Mohr